Hiếm gặp: Cô gái bị sa cổ tử cung từ tuổi 14 nhưng chịu đựng 10 năm

Phát hiện bệnh từ khi còn rất trẻ nhưng không được điều trị
Gia đình từng đưa N. đi thăm khám tại một cơ sở y tế, song tình trạng chưa được can thiệp điều trị. Nghĩ rằng bệnh không quá nghiêm trọng, N. dần quen sống chung với cảm giác nặng vùng kín và những khó chịu âm ỉ kéo dài nhiều năm. Khối sa lúc rõ, lúc mờ khiến chị chủ quan, trong khi sự e ngại và xấu hổ khiến việc tái khám liên tục bị trì hoãn. Chỉ đến khi lập gia đình, những lo lắng về khả năng sinh sản mới khiến N. quyết định tìm kiếm điều trị.
Ở tuổi 24, N. tìm đến Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) như một nỗ lực để chấm dứt hành trình dài sống chung với bệnh lý khó nói này.
Ca bệnh hiếm gặp ở phụ nữ chưa từng sinh con
Tại Bệnh viện Phương Nam, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận cổ tử cung dài bất thường, sa ra ngoài mép màng trinh, kèm theo viêm trợt cổ tử cung. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung dài khoảng 91 mm, cổ tử cung tụt xuống đến mức âm hộ, đồng thời phát hiện nang nước cạnh buồng trứng trái.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Nam cho biết, đây là dạng bệnh lý hiếm gặp ở phụ nữ trẻ chưa từng sinh con. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp đúng cách, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai, làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.
Điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền bẩm sinh và mắc phải. Cụ thể, bệnh nhân có tiền căn thoát vị màng tủy, hiện đang sống chung với tình trạng mở bàng quang ra da do rối loạn tiểu tiện; viêm gan B đang được điều trị; nhiễm trùng đường tiểu do vi khuẩn, đã được làm kháng sinh đồ. Ngoài ra, bệnh nhân còn có biến dạng cột sống và bàn chân khoèo bẩm sinh.
Với các điểm đặc biệt của ca bệnh, các bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, hội chẩn liên chuyên khoa giữa chuyên khoa để đảm bảo từng bước can thiệp đều an toàn và phù hợp với thể trạng riêng biệt.
Ca phẫu thuật được dẫn dắt bởi chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm
Ca phẫu thuật được thực hiện trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Nam, người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa. Trước một ca bệnh hiếm gặp ở phụ nữ trẻ chưa từng sinh con, bài toán đặt ra không chỉ là xử lý tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa khả năng sinh sản cho người bệnh.
Trong phòng mổ, ê-kíp đã tiến hành chỉnh sửa hệ thống nâng đỡ tử cung, đồng thời cắt bỏ phần cổ tử cung dài bất thường - nguyên nhân trực tiếp gây tình trạng sa kéo dài nhiều năm. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo mục tiêu điều trị triệt để nhưng vẫn giữ lại cấu trúc cần thiết cho chức năng sinh sản về sau.
"Điều trị các ca bệnh phức tạp không chỉ cần chuyên môn vững mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu - đặc biệt quan trọng để giữ lại hy vọng làm mẹ và sự tự tin cho phụ nữ trẻ", bác sĩ Văn Phụng Thống chia sẻ:
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, vết mổ ổn định, không ghi nhận biến chứng. Quan trọng hơn, người bệnh dần trút bỏ được tâm lý lo lắng, mặc cảm đã đeo bám suốt nhiều năm.
Đừng chờ đến khi quá muộn
Từ trường hợp của bệnh nhân N., bác sĩ cảnh báo nhiều bệnh lý phụ khoa khởi phát âm thầm với các dấu hiệu như nặng vùng kín, khối lộ, rối loạn kinh nguyệt, đau vùng chậu. Nếu chậm phát hiện, bệnh có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng sinh sản; ngược lại, chẩn đoán sớm và can thiệp phù hợp giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, bảo tồn chức năng sinh sản và gìn giữ ước mơ làm mẹ.
Tại Trung tâm Phụ – Nhũ Chuyên Sâu, Bệnh viện Phương Nam triển khai quy trình thăm khám khoa học, cá thể hóa cho từng khách hàng, kết hợp lâm sàng - siêu âm - xét nghiệm, giúp phát hiện sớm những bất thường có thể diễn tiến âm thầm.
Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm thế hệ mới, máy nhũ ảnh 3D, các phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn được áp dụng nhằm giúp người bệnh ít đau, hồi phục nhanh và an toàn hơn.
Là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu - hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn JCI Enterprise, Bệnh viện Phương Nam kế thừa nền tảng quản lý an toàn và chất lượng điều trị theo chuẩn quốc tế, không chỉ chú trọng điều trị hiệu quả mà còn hướng đến các can thiệp tối ưu nhằm bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tập đoàn y tế Phương Châu gồm 4 bệnh viện tại miền Nam Việt Nam: Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM), Phương Châu Cần Thơ, Phương Châu Sa Đéc và Phương Châu Sóc Trăng, với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện Sản - Phụ khoa, Nhi Khoa - Sơ sinh, IVF - Nam Khoa, Đa khoa và Thẩm mỹ, bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ và cả gia đình. Tập đoàn Y tế Phương Châu với 15 năm phụng sự từ tâm, đạt các chuẩn quốc tế gồm JCI, JCI Enterprise (đầu tiên tại Đông Nam Á và 1 trong 10 hệ thống y tế trên thế giới), RTAC (IVF), ISO 15189, và Lotus Award (USA), Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc (bởi Alive & Thrive), cam kết mang lại chăm sóc an toàn - nhân văn - lấy người bệnh làm trung tâm.
