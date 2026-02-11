Hiếm gặp: Cô gái bị sa cổ tử cung từ tuổi 14 nhưng chịu đựng 10 năm

Phát hiện bệnh từ khi còn rất trẻ nhưng không được điều trị

Gia đình từng đưa N. đi thăm khám tại một cơ sở y tế, song tình trạng chưa được can thiệp điều trị. Nghĩ rằng bệnh không quá nghiêm trọng, N. dần quen sống chung với cảm giác nặng vùng kín và những khó chịu âm ỉ kéo dài nhiều năm. Khối sa lúc rõ, lúc mờ khiến chị chủ quan, trong khi sự e ngại và xấu hổ khiến việc tái khám liên tục bị trì hoãn. Chỉ đến khi lập gia đình, những lo lắng về khả năng sinh sản mới khiến N. quyết định tìm kiếm điều trị.

Ở tuổi 24, N. tìm đến Bệnh viện Phương Nam, TP.HCM (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) như một nỗ lực để chấm dứt hành trình dài sống chung với bệnh lý khó nói này.

Khối tử cung dài bất thường đã được cắt

Ca bệnh hiếm gặp ở phụ nữ chưa từng sinh con

Tại Bệnh viện Phương Nam, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận cổ tử cung dài bất thường, sa ra ngoài mép màng trinh, kèm theo viêm trợt cổ tử cung. Kết quả siêu âm cho thấy tử cung dài khoảng 91 mm, cổ tử cung tụt xuống đến mức âm hộ, đồng thời phát hiện nang nước cạnh buồng trứng trái.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Nam cho biết, đây là dạng bệnh lý hiếm gặp ở phụ nữ trẻ chưa từng sinh con. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp đúng cách, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai, làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non và giảm đáng kể chất lượng cuộc sống.

Điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền bẩm sinh và mắc phải. Cụ thể, bệnh nhân có tiền căn thoát vị màng tủy, hiện đang sống chung với tình trạng mở bàng quang ra da do rối loạn tiểu tiện; viêm gan B đang được điều trị; nhiễm trùng đường tiểu do vi khuẩn, đã được làm kháng sinh đồ. Ngoài ra, bệnh nhân còn có biến dạng cột sống và bàn chân khoèo bẩm sinh.

Với các điểm đặc biệt của ca bệnh, các bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng, hội chẩn liên chuyên khoa giữa chuyên khoa để đảm bảo từng bước can thiệp đều an toàn và phù hợp với thể trạng riêng biệt.

Ca phẫu thuật được dẫn dắt bởi chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm

Ca phẫu thuật được thực hiện trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Nam, người có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa. Trước một ca bệnh hiếm gặp ở phụ nữ trẻ chưa từng sinh con, bài toán đặt ra không chỉ là xử lý tổn thương mà còn phải bảo tồn tối đa khả năng sinh sản cho người bệnh.

Trong phòng mổ, ê-kíp đã tiến hành chỉnh sửa hệ thống nâng đỡ tử cung, đồng thời cắt bỏ phần cổ tử cung dài bất thường - nguyên nhân trực tiếp gây tình trạng sa kéo dài nhiều năm. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đảm bảo mục tiêu điều trị triệt để nhưng vẫn giữ lại cấu trúc cần thiết cho chức năng sinh sản về sau.

Bác sĩ chuyên khoa Văn Phụng Thống cùng ê-kíp Bệnh viện Phương Nam thực hiện ca phẫu thuật

"Điều trị các ca bệnh phức tạp không chỉ cần chuyên môn vững mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu - đặc biệt quan trọng để giữ lại hy vọng làm mẹ và sự tự tin cho phụ nữ trẻ", bác sĩ Văn Phụng Thống chia sẻ:

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, vết mổ ổn định, không ghi nhận biến chứng. Quan trọng hơn, người bệnh dần trút bỏ được tâm lý lo lắng, mặc cảm đã đeo bám suốt nhiều năm.