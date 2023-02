Hiểm họa cháy ở các bãi phế liệu

Trong ngày 26.2, trên địa bàn TP.HCM, xảy ra hai vụ cháy bãi phế liệu làm thiệt hại nhiều tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 26.2, người dân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một bãi phế liệu chứa ca nô ven sông Sài Gòn (hẻm 625, QL13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức). Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một chiếc ca nô, mọi người hô nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cháy dữ dội. Cột khói bốc cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ.

Bãi phế liệu chứa ca nô tại P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) bốc cháy dữ dội TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.Thủ Đức, điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ, cán bộ đến khống chế đám cháy, di dời nhiều ca nô chưa bị ảnh hưởng. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế. Theo Công an TP.Thủ Đức, khu vực bị cháy là bãi đất trống dùng để chứa các chất phế liệu, trong đó có nhiều ca nô. Ngoài ra bãi đất này cỏ khô bao trùm lên ca nô và phế liệu. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều ca nô tại đây, rất may lực lượng chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy, không ảnh hưởng đường dây diện cao thế gần đó.

Cháy bãi chứa phế liệu tại Q.Bình Tân TRẦN KHA

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tại một con hẻm trên QL1, P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân) lại xảy ra vụ cháy bãi phế liệu. Lực lượng PCCC Q.Bình Tân có mặt xử lý vụ cháy. Tại hiện trường, một chiếc xe tải cũ và một số bình hàn gió đá bị cháy đen. Vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng đã làm người dân, công nhân tại một số nhà xưởng lân cận hoảng hốt tháo chạy. Theo Công an Q.Bình Tân, địa điểm cháy là bãi phế liệu chứa nhiều chất dễ cháy.

Nguy cơ cháy tăng cao vào mùa khô

Theo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07 - Công an TP.HCM), các tỉnh phía nam đang bước vào đợt cao điểm mùa nắng nóng, hanh khô kéo dài. Do vậy, nguy cơ cháy dẫn đến cháy lan, cháy lớn thời điểm này tăng cao. Phòng PC07, thường xuyên cảnh báo, kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC ở các lĩnh vực, ngành nghề. Đặc biệt, các bãi tập kết, thu mua phế liệu là một trong những nơi rất dễ xảy ra cháy lớn, cháy lan gây thiệt hại lớn về người, tài sản trong cao điểm nắng nóng hiện nay.

Cháy bãi phế liệu, ngọn lửa bốc lên cao uy hiếp đường dây điện cao thế TRẦN DUY KHÁNH

Nhiều năm qua, Phòng PC07 đã phối hợp các địa phương, tổng rà soát, kiểm tra các bãi, điểm, khu vực tập kết, thu mua, tái chế phế liệu, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC; phối hợp chính quyền địa phương có biện pháp di dời điểm tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở vi phạm nhiều lần, hoạt động không có giấy phép.

Lửa thiêu rụi bãi phế liệu tại Q.Bình Tân TRẦN KHA

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử phạt, Phòng PC07 đã tổ chức tuyên truyền cảnh báo đến người dân nâng cao cảnh giác trong công tác phòng cháy trong mùa khô. Phòng PC07 đề nghị người dân, chủ doanh nghiệp cần chủ động phòng cháy, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về PCCC trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đề nghị chính quyền, đoàn thể địa phương cần tổ chức rà soát lại các khu đất trống, bãi cỏ khô, nơi tập kết phế liệu để có biện pháp PCCC hợp lý.