Hiểm họa từ 'thị trường' mua bán súng đạn

Theo điều tra của PV Thanh Niên, hiện có nhiều nhóm rao bán súng đạn công khai trên mạng xã hội như “Hội đam mê súng VN”, “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ”, “Súng bắn bi sắt”… PV đã liên hệ với chủ một tài khoản mạng xã hội, tên thật là Huỳnh Văn Thông để nhập vai người có nhu cầu mua súng đạn. Trong lần thứ hai trực tiếp giao dịch vào ngày 5.11, PV phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM). Các trinh sát đã bắt Thông và đồng bọn khi hai tên này lên xe máy bỏ chạy.

Ngày 7.11, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp công an một số quận vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn trên địa bàn. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 150 khẩu súng, 250 viên đạn các loại, hơn 4.000 dao, kiếm và hàng trăm công cụ hỗ trợ khác.

Trước đó, ngày 22.8, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán vũ khí. Đến nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can; đồng thời thu giữ 366 khẩu súng các loại (qua giám định, có nhiều súng có tính năng quân dụng); 100 hung khí (mã tấu, đao) và hơn 300 viên đạn (trong đó có đạn súng quân dụng).

Mua súng trên mạng dễ vậy sao ?

Bạn đọc (BĐ) bày tỏ bất ngờ, hoang mang trước thông tin về những đường dây mua bán súng đạn và thị trường ngầm đáng lo ngại này. BĐ Maxidon cho biết: “Lâu nay thỉnh thoảng thấy có thông tin súng đạn tuồn về từ nước ngoài, nhất là từ Campuchia nhưng không ngờ có cả đường dây mua đi bán lại. Nếu vụ mua bán súng ở Kiên Giang không bị triệt phá, mấy trăm khẩu súng đó mà trôi nổi ra ngoài thị trường thì kinh khủng thế nào. Liệu còn có những cuộc giao dịch ngầm nào nữa không?”.

BĐ Truong Di cho rằng nhiều vụ nổ súng chết người gần đây có khả năng nguồn gốc vũ khí từ thị trường mua bán súng đạn ngầm mà ra. “Cũng Kiên Giang mới đây thôi, có vụ nổ súng chết hai người ở Phú Quốc. Súng rulo bắn chết người ở đâu ra, nếu không từ những vụ mua bán trên thị trường đen. Nhiều vụ khác nữa, thường thấy thủ phạm khai là mua súng qua mạng. Súng đạn mà mua trên mạng dễ dàng vậy sao?”, BĐ này nêu ý kiến.

“Người có nhu cầu thì sẽ đi tìm nguồn cung, ngược lại người bán phải đi kiếm người mua. Chưa nói mua bán trên mạng thì dễ dàng giấu tên, giấu mặt. Thực tế chắc còn nhiều điều chưa biết hết trong chuyện mua bán súng đạn trên mạng.”, BĐ Master nhìn nhận.

Cùng quan điểm, BĐ Ngàn Phương bổ sung: “Kẻ đi bán súng đạn đều là dạng có số má trong thế giới ngầm, kẻ đi mua súng cũng thuộc hàng đầu gấu ngoài xã hội. Có ai là người thường mà mua súng đạn làm gì. Rất đáng lo”.





Triệt phá sớm, tăng nặng hình phạt

Theo BĐ, một số đường dây mua bán vũ khí nguy hiểm đã bị triệt phá, thực trạng mua bán súng đạn đã được nhận diện, cơ quan chức năng cần có giải pháp mạnh hơn nữa để sớm ngăn chặn. “Nhìn hình ảnh số lượng vũ khí bị thu giữ đăng trên Báo Thanh Niên thật đáng lo ngại. Hình phạt cho tội phạm buôn bán vũ khí có lẽ nên nâng lên mức cao nhất chứ phạt vài ba năm không tác động gì”, BĐ Phuong Nguyen băn khoăn. Trong khi đó, BĐ Hùng Sơn Phạm đề xuất: “Cần sửa luật theo hướng tăng nặng hình phạt để khống chế những kẻ buôn bán vũ khí và những người sử dụng vũ khí bất hợp pháp”.

BĐ Xuancanh chỉ ra nguy cơ: “Nếu hàng hóa bình thường chỉ cần một số cơ quan như quản lý thị trường ra tay, thì để giải quyết chuyện hàng hóa là súng đạn cần phải có sự tham gia kiểm tra, kiểm soát của ngành công an, quân đội. Mua bán súng đạn thì rõ ràng nguy hại gấp trăm lần chuyện mua bán hàng gian hàng giả”.

Tương tự, BĐ 84400 cảnh báo: “Đây chính là khởi nguồn của những vụ án mạng, những tội ác trong tương lai, mang đến những bất an, lo lắng cho nhân dân và xã hội”.

BĐ Trần Luân nêu quan sát: “Mua bán vũ khí trên mạng là biến tướng trong vấn đề an ninh trật tự khi ngoài xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những thành phần phức tạp. Chắc hẳn ngành quản lý đã nhận ra được thực tế này” và cho rằng: “Để ngăn ngừa, bắt giữ, xử phạt những đối tượng mua bán súng thì cần có nhiều ban ngành phối hợp mới bảo đảm chặt chẽ, không bị lọt lưới kẻ phạm tội”.

“Rất cần ngành công an lập chuyên án triệt phá những đường dây mua bán vũ khí đang manh nha khác. Việc này không chỉ diệt từ trong trứng nước loại tội phạm mua bán súng mà còn có tính chất răn đe những kẻ khác muốn đi vào con đường này”, BĐ Huongmua kiến nghị.