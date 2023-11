Hiểm họa từ thiết bị phá sóng, kích sóng 'lậu'

"Không có chính hãng đâu"

Chúng tôi trở lại ngã ba phố Vọng - Nguyễn An Ninh (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi cách đây 3 tháng từng xảy ra nhiễu sóng, khiến hàng loạt chìa khóa thông minh ô tô, xe máy; điều khiển từ xa cửa cuốn… bị "vô hiệu hóa". Người dân ở đây cho biết dấu hiệu bất thường đầu tiên là cùng một thời điểm rất nhiều xe máy, ô tô của khách đến khu phố này ăn phở, uống cà phê không thể nổ máy. Nhưng đẩy xe đi xa vài chục mét, chìa khóa lại hoạt động bình thường. Nghi ngờ có kẻ gian phá hoại, các hộ dân đồng loạt phản ánh đến cơ quan chức năng.

Máy phá sóng được rao bán trên sàn thương mại điện tử Lazada CHỤP MÀN HÌNH

Ông Lê Đình Hiếu, chủ quán cà phê số 315 phố Vọng, cho hay khi cơ quan chức năng tìm ra "thủ phạm" là điều khiển từ xa máy bơm nước, hàng trăm hộ dân khu vực này phải chịu trận gần 1 tháng với nhiều tình huống bi hài, hoang mang. "Đầu tiên là điều khiển cửa cuốn "bật tắt cắc bụp", lúc được lúc không. Gọi thợ đến kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân. Còn chìa khóa thông minh xe máy, ô tô thì 100% "chết cứng" không điều khiển được. Chẳng may có hỏa hoạn, ở trong nhà mà không mở được cửa thì làm sao thoát nạn", ông Hiếu kể.

Khảo sát tại chợ Trời - phố Nguyễn Công Trứ (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), qua nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi được chỉ dẫn đến cửa hàng bán đồ điện tử ở phố Yên Bái 2. Thế nhưng, khi thấy chúng tôi hỏi mua thiết bị phát sóng, kích sóng, bà chủ cửa hàng rất "cảnh giác" quay sang dò xét hỏi mua với mục đích gì?

Sau một hồi nói chuyện tạo niềm tin, chúng tôi mua "mở hàng" 1 bộ thiết bị điều khiển từ xa máy bơm nước nhãn hiệu Honest với giá 180.000 đồng, lúc này, bà chủ cửa hàng mới bật mí thiết bị kích sóng "hàng chưa phổ biến" ở chợ Trời. Không ai dại gì bày bán ở cửa hàng, chỉ khi nào có khách chốt giá 380.000 đồng/bộ thì mới kêu nhân viên lấy từ kho. Quả đúng lời bà chủ, chỉ mất chừng 5 phút nhân viên cửa hàng phi xe máy đi lấy hàng là bộ kích sóng wifi nhãn hiệu Mecusys trên tay. "Thường chỉ có khách quen hoặc được giới thiệu đến mua, chứ ở chợ này không phải hàng nào cũng bán. Những thiết bị này giờ có nhiều người mua lắm, hàng sỉ gửi về các tỉnh cũng nhiều", bà chủ cửa hàng nói.

Máy phá sóng cao cấp với 16 ăng ten có khả năng gây nhiễu tín hiệu đối với máy tính để bàn được quảng cáo trên mạng

Cầm sản phẩm trong tay, với bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chỉ có tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, chúng tôi chưa biết cách thức sử dụng thế nào, nhân viên bán hàng tên N. đã hồ hởi hướng dẫn: "Với điều khiển từ xa máy bơm nước chỉ cần đấu dây điện vào thiết bị theo sơ đồ, phạm vi hoạt động lên tới 30 m. Còn đối với thiết bị kích sóng, chỉ cần nhập mật khẩu, mã số thiết bị wifi hoặc có thể lên YouTube xem video hướng dẫn. Khi cài đặt thành công, chỉ cần cắm thiết bị vào ổ điện ở nơi sóng wifi yếu sẽ được "kích" mạnh lên".

Đáng chú ý, trên vỏ hộp thiết bị kích sóng in cả tem CR bằng tiếng Việt (tem hợp quy là một trong những tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng khi hàng hóa khi bán trên thị trường) và có đầy đủ mã vạch kèm theo thông tin chế độ bảo hành lên tới 2 năm. Nhưng khi hỏi về chế độ bảo hành, N. thỏa thuận hỏng hóc đổi trong 1 tuần, đổi mới trong vòng 6 tháng. Thấy chúng tôi thắc mắc, N. thủng thẳng đáp: "Ghi tem mác tiếng Việt vậy thôi, chứ hàng này bọn tôi nhập thẳng từ Trung Quốc về, muốn in tiếng gì mà chẳng được. Mua trên mạng, họ cứ nói hàng này của Hàn Quốc, Đài Loan nhưng không có đâu, in chữ vậy thôi, chứ hàng Trung Quốc cả đấy".

"Hàng cấm" nhưng mua loại nào cũng có !

Mở rộng sang các thiết bị phá sóng wifi, bluetooth... đây là những thiết đều bị cấm sử dụng, mua bán khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng nhưng được rao bán nhan nhản ở nhiều website, tài khoản Facebook, Zalo cá nhân, thậm chí là sàn thương mại điện tử có uy tín với giá từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng/bộ. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "máy phá sóng" đã cho ra hơn 27,4 triệu kết quả, điều này cho thấy mức độ quan tâm của mặt hàng này trên mạng rất lớn.

Chiếc máy phá sóng được PV Thanh Niên đặt mua dễ dàng trên sàn thương mại điện tử Lazada

Trong vai một người cần tìm mua thiết bị phá sóng karaoke loa kéo, chúng tôi truy cập vào website: www.dientu...com quảng cáo nhiều loại máy phá sóng loại từ "3 râu" đến cao nhất là "10 râu". Theo thông tin, cửa hàng có 2 địa chỉ: số 318 đường Láng (Q.Đống Đa, Hà Nội) và số 439 đường Cây Trâm (P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Khi tìm đến địa chỉ tại Hà Nội, chúng tôi không thấy cửa hàng ở địa chỉ giới thiệu. Gọi điện vào số máy 0936.113.3xx, một người đàn ông tên B. hướng dẫn đến địa chỉ 157B đường Láng (Q.Đống Đa), khi đến nơi, đây là một bãi trông giữ xe ô tô. Chúng tôi tiếp tục gọi điện, B. hẹn gặp ở một quán trà trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Chúng tôi vừa đỗ xe, B. từ trong quán bước ra, chủ động lên tiếng giải thích: "Thông tin trên mạng bọn em để vậy thôi. Khách có nhu cầu mua hàng đều gọi điện thoại trước, bọn em hẹn gặp tư vấn, bên nào bán hàng này cũng làm thế cả".

Theo B. giới thiệu máy phá sóng đang bán trên thị trường được chia ra làm hai dòng. Dòng thứ nhất là máy phá sóng 3G, 4G, GPS… rẻ nhất là loại máy "6 râu" giá 4,5 triệu đồng/máy có thể phá sóng phạm vi 5 - 10 m. Dòng thứ hai là máy chuyên phá sóng wifi, bluetooth giá thấp nhất 3,8 triệu đồng/máy đang tạm hết hàng nhưng nếu đặt mua thì ship trong 2 - 3 ngày. Ở thời điểm gặp chúng tôi, B. đang cầm theo một gói hàng là máy phá sóng loại "6 râu".

Khi chúng tôi nài nỉ muốn được xem hàng trực tiếp, B. nói thẳng: "Đây là nhạy cảm, bị cấm bán nếu chốt mua thì em cho xem trực tiếp, chạy thử, kiểm tra ngay tại chỗ còn nếu không mua thì thôi không cần xem, đỡ mất thời gian cho hai bên". Trước khi rời đi giao hàng cho khách, B. nhắn lại: "Cứ xem hàng trên trang web, rồi muốn mua loại nào cũng có nhưng phải đặt cọc trước, hàng về sẽ giao ngay".

Khảo sát trên website: www.thietbigiamsat..., đơn vị này cũng quảng cáo nhiều loại máy phá sóng khác nhau. Trong đó, loại máy phá sóng hiện đại nhất với 16 ăng ten được rao bán gần 23 triệu đồng. Theo thông tin giới thiệu, không chỉ phá toàn bộ các loại sóng di động, wifi, bluetooth, chiếc máy phá sóng đời mới này có khả năng gây nhiễu đối với máy tính để bàn với tín hiệu mạnh nhất hiện nay.

Trong khi thiết bị phá sóng khó hơn để mua trên thị trường, thì trên các các chợ online, sàn thương mại điện tử Lazada.vn các thiết bị gây nhiễu sóng wifi, bluetooth được rao bán công khai.

Trong tháng 9, chúng tôi đã thử đặt mua thiết bị được quảng cáo là gây nhiễu sóng với giá 510.000 đồng/bộ. Sau 7 ngày đặt mua, chúng tôi đã nhận bộ thiết bị cầm tay chỉ có 1 ăng ten, theo quảng cáo có thể phá sóng trong phạm vi 5 - 15 m. Khi thử nghiệm thực tế, thiết bị này có nguyên tắc hoạt động rất đơn giản, chỉ cần bật công tắc chạy thiết bị thì điện thoại, loa, tivi thông minh, micro không dây… có kết nối sóng wifi, bluetooth bị ngắt kết nối ngay lập tức. Khi đưa đến đo kiểm bằng thiết bị chuyên dụng tại Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 1, nhiều cán bộ kỹ thuật ở đây cũng ngỡ ngàng khi chiếc máy phá sóng nhỏ gọn phát tín hiệu có thể "vô hiệu hóa" hoàn toàn tín hiệu wifi, bluetooth ở xung quanh.