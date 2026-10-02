Hiếm muộn do biến chứng quai bị, người đàn ông đón con đầu lòng sau 6 năm

Hiện nay với sự phát triển khoa học kỹ thuật những trường hợp như vậy vẫn có thể làm cha từ chính tính tinh trùng của mình. Bằng kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng từ tinh hoàn - Micro TESE, các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu (Cần Thơ) tìm được 23 tinh trùng từ tinh hoàn, tạo thành 8 phôi và giúp vợ chồng anh có cơ hội sinh con bằng chính tinh trùng của người chồng.

Sáu năm tìm con với kết quả tinh dịch đồ không có tinh trùng

Kết hôn từ năm 2020, vợ chồng anh T. (35 tuổi) và chị H. trải qua 6 năm điều trị hiếm muộn. Người chồng có tiền sử viêm tinh hoàn, mào tinh bên phải sau mắc quai bị, đồng thời có tinh hoàn lạc chỗ bên trái.

Sau đợt viêm, tinh hoàn của anh bị teo nhỏ, thể tích chỉ còn khoảng 1ml. Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ không phát hiện tinh trùng, khiến hành trình tìm con của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng anh T. cho biết từng thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn nhưng đều nhận được chẩn đoán vô tinh. Sau nhiều lần điều trị không đạt kết quả như mong đợi, cả hai có thời điểm suy sụp, nghĩ đến việc từ bỏ mong muốn có con.

Năm 2025, vợ chồng anh T. tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu (Cần Thơ) để tiếp tục điều trị. Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định anh T. bị vô tinh không do tắc nghẽn trên nền tinh hoàn teo nhỏ. Đây là tình trạng quá trình sản xuất tinh trùng tại tinh hoàn bị suy giảm, khiến việc tìm được tinh trùng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm gặp nhiều khó khăn.

Trước khi phẫu thuật, anh T. được điều trị nội tiết trong ba tháng nhằm tối ưu hóa chức năng sinh tinh còn lại của tinh hoàn.

BS.CKI Quách Văn Thanh, Phó trưởng Trung tâm HTSS IVF Phương Châuthực hiện ca vi phẫu Micro-TESE

Tìm được 23 tinh trùng từ tinh hoàn teo nhỏ

Cùng thời điểm chị H. được chọc hút trứng, anh T. được ê kíp BS.CKI Quách Văn Thanh, Phó trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu, thực hiện vi phẫu Micro-TESE để tìm tinh trùng từ tinh hoàn

Khác với việc tìm tinh trùng trong tinh dịch, kỹ thuật này cho phép bác sĩ sử dụng kính hiển vi phẫu thuật để quan sát trực tiếp mô tinh hoàn, tìm kiếm những ống sinh tinh còn tiềm năng sản xuất tinh trùng nằm xen kẽ giữa các vùng mô bị tổn thương.

Theo bác sĩ Thanh, trường hợp anh T. là một thách thức trong điều trị hỗ trợ sinh sản do có đồng thời tiền sử viêm tinh hoàn sau quai bị, tinh hoàn teo nhỏ và tinh hoàn lạc chỗ.

Bác sĩ thực hiện vi phẫu Micro-TESE để tìm tinh trùng từ tinh hoàn cho bệnh nhân

Với kỹ thuật Micro-TESE, bác sĩ có thể tìm kiếm những ống sinh tinh còn tiềm năng, tăng tỉ lệ tìm thấy tinh trùng, bảo tồn chức năng nội tiết tinh hoàn, giảm thiểu lượng mô phải cắt giúp Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Sau quá trình tìm kiếm dưới kính hiển vi phẫu thuật, ê kíp thu được 23 tinh trùng từ mô tinh hoàn của anh T. Các tinh trùng được chuyển ngay sang phòng labo để thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Kết quả, 8 phôi được tạo thành, gồm 6 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6. Với một người nhiều năm liên tiếp nhận kết quả tinh dịch đồ không có tinh trùng, đây là bước ngoặt trong hành trình tìm con của hai vợ chồng.

Từ một phôi ngày 5 đến tiếng khóc chào đời ở tuần thai 38

Ngày 2.1.2026, sau quá trình chuẩn bị niêm mạc tử cung, chị H. được chuyển một phôi ngày 5 loại II. Sau 10 ngày chờ đợi, kết quả xét nghiệm beta-hCG đạt 191 mIU/mL, ghi nhận tín hiệu mang thai sau lần chuyển phôi đầu tiên.

Thai kỳ của chị H. tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Ngày 9.9.2026, ở tuổi thai 38 tuần 3 ngày, chị sinh mổ một bé trai khỏe mạnh.

Chào đón bé trai ra đời thành công nhờ kỹ thuật Mirco-TESE tại IVF Phương Châu

Sau 6 năm tìm con, vợ chồng anh T. đón con đầu lòng bằng chính tinh trùng của người chồng, được tìm thấy qua kỹ thuật vi phẫu Micro-TESE.

Từ trường hợp này, bác sĩ Thanh cho biết vô tinh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có tắc nghẽn đường dẫn tinh hoặc suy giảm quá trình sản xuất tinh trùng tại tinh hoàn.

Vì vậy, nam giới được chẩn đoán vô tinh cần được thăm khám, xác định nguyên nhân và đánh giá đầy đủ trước khi lựa chọn phương pháp điều trị. Với những trường hợp phù hợp, kỹ thuật Micro-TESE giúp tăng cơ hội tìm được tinh trùng để thực hiện hỗ trợ sinh sản.

Tự hào là đơn vị Hiếm muộn đầu tiên tại ĐBSCL đạt cùng lúc hai tiêu chuẩn kiểm định khắt khe toàn cầu là JCI Enterprise (Mỹ) về an toàn bệnh nhân và RTAC (Úc) về chất lượng kỹ thuật sinh sản, IVF Phương Châu Cần Thơ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, hiện thực hóa sứ mệnh mang "Mong Ước Gần Hơn" cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp cả nước.

IVF Phương Châu Cần Thơ là trung tâm hỗ trợ sinh sản thuộc Tập đoàn Y tế Phương Châu, thành lập năm 2011. Sau 15 năm hoạt động, trung tâm ghi nhận gần 5.000 em bé chào đời, đạt đồng thời hai chuẩn kiểm định quốc tế JCI và RTAC - đơn vị hỗ trợ sinh sản đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long đạt cả hai tiêu chuẩn này. Địa chỉ: Lầu 1, BVQT Phương Châu, 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P.An Khánh, TP.Cần Thơ Hotline: 0939.123.242

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