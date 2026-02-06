Hiểm nguy từ bóng bay, cánh diều làm mất an toàn hệ thống điện

Những ngày giáp Tết và trong dịp Tết Nguyên đán, tại nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng, hình ảnh trẻ em cầm bóng bay dạo chơi khá phổ biến, góp phần làm nên không khí rộn ràng của ngày Tết. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác quản lý vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp bóng bay, đặc biệt là các loại bóng tráng kim loại hoặc chứa khí heli, bị gió cuốn vướng vào đường dây điện, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố.

Khuyến cáo của ngành điện về đảm bảo an toàn điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tại Quế Sơn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025, bóng bay vướng vào đường dây điện tại trụ 78/3-XT 477 DXU làm gián đoạn quá trình cung cấp điện cho người dân khu vực. Tương tự, tại Đại Lộc, một số trường hợp bóng bay và các vật thể bay khác ảnh hưởng đến lưới điện. Ngày 30.1.2025 (mùng 2 Tết Ất Tỵ), bóng bay vướng vào đường dây đã làm nhảy máy cắt MC 475/Đại Đồng… Trẻ em thả diều vướng vào đường dây trung, hạ áp, đặc biệt là các loại dây diều to, dây cước hoặc dây có pha kim loại, cũng gây rủi ro lớn, có thể gây phóng điện, chập mạch, làm gián đoạn cung cấp điện. Trong khoảnh khắc nôn nóng kéo diều xuống, người chơi (phần lớn là trẻ em) cũng dễ gặp nguy hiểm nếu đứng gần cột điện, trạm biến áp hoặc sử dụng các vật dụng dẫn điện để gỡ diều.

Theo các cán bộ an toàn điện, bóng bay hay diều mắc vào lưới điện không chỉ gây sự cố kỹ thuật. Hành vi tự ý can thiệp, cố gắng gỡ các vật thể khỏi đường dây điện có thể dẫn đến tai nạn điện nghiêm trọng. Chưa kể, trong dịp vui xuân đón Tết, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao nhiều hộ dân… Trước thực trạng đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần quan tâm, giám sát chặt chẽ trẻ em khi vui chơi trong dịp Tết; không cho trẻ thả bóng bay, thả diều tại khu vực gần đường dây điện, trạm biến áp. Khi phát hiện sự cố, tuyệt đối không tự ý xử lý mà nhanh chóng thông báo cho các đơn vị quản lý điện lực địa phương (thông qua các kênh chăm sóc khách hàng) để được hỗ trợ kịp thời, an toàn.

Theo Điều 15, Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18, Điều 2, Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31.1.2022, đối với các hành vi "tung, ném, bắn, quăng bất cứ vật gì gây hư hỏng các bộ phận của lưới điện… hoặc gây sự cố lưới điện…" sẽ bị xử phạt tiền từ 5 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, buộc người gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả khôi phục tình trạng ban đầu.