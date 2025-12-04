Hiếm thấy: Cây chuối trổ buồng ngang hông, chủ vườn háo hức chờ ngày ăn thử

Đó là cây chuối ở vườn nhà anh Trần Quang Long (28 tuổi, xã Bình Sơn, Quảng Ngãi trước đây là xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Quang Long cho biết, vườn chuối nhà anh đã trồng được khoảng chừng 5 năm. Trước giờ, anh Long chưa từng thấy chuối trổ buồng ngang hông ở bất cứ đâu.

Buồng chuối mọc ngang hông cây trong vườn nhà anh Long ẢNH: NGỌC LINH SAN

Theo anh Long, cây chuối này thuộc giống chuối lùn, thân cây to khỏe, cao hơn 3 m. Tuy nhiên, đợt mưa vừa rồi bị gió quật nghiêng. "Bữa giờ mưa nên gia đình tôi không có ra vườn chuối sau nhà, mới đây thì phát hiện cây chuối đã trổ buồng. Ngạc nhiên là nó lại ra ngang hông chứ không phải trên ngọn", anh Long chia sẻ.

Dù mọc kỳ lạ nhưng buồng chuối vẫn phát triển tốt ẢNH: NGỌC LINH SAN

Điểm kỳ lạ nữa là dù trổ buồng ngang hông nhưng phần ngọn của cây chuối vẫn tươi tốt. Trước đó, gia đình cũng không hề phát hiện cây chuối có búp (còn được gọi là bắp chuối hoặc hoa chuối).

Cây chuối bị quật nghiêng trong đợt bão vừa rồi ẢNH: NGỌC LINH SAN

Sự việc hiếm thấy này khiến nhiều người ở gần nhà anh Long tò mò, thích thú. Hiện tại gia đình anh Long vẫn đang chăm cây chuối và hy vọng buồng chuối sẽ phát triển tốt "để ăn thử chuối trổ buồng ngang hông thì có khác gì với chuối bình thường" như anh Long chia sẻ.