Hiến đất làm đường ở Bảo Lộc (Lâm Đồng): Có dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực đất đai

Ngày 11.5, tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 5.2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT-TT Lâm Đồng tổ chức, đại tá Nguyễn Quang Thống, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngày 11.10.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã lập hồ sơ giải quyết tin báo để xác minh các dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất, tự ý làm đường nhằm mục đích phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp tại TP.Bảo Lộc.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường đối với 14 khu đất có biểu hiện hiến đất làm đường giao thông sau đó phân lô, tách thửa để chuyển nhượng trên địa bàn P.Lộc Phát và xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc).





Kiểm tra xác định, tổng diện tích khám nghiệm hiện trường tại 14 khu đất/473 thửa đất theo hồ sơ cấp GCNQSDĐ là 641.038 m2. Trong đó có 12/14 khu đất hình thành đường giao thông do người dân tự ý mở mới, đấu nối với đường giao thông hiện hữu do nhà nước quản lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, vụ việc có liên quan nhiều văn bản quy định của pháp luật và nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan cần nhiều thời gian để xác minh làm rõ.