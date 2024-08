Hiền Nguyễn Soprano: Tôi hơi 'hẫng' sau tour diễn ở Ý

Buổi diễn Đam mê của Hiền Nguyễn Soprano diễn ra trước gần 500 khán giả Ý, tại không gian cổ kính - quảng trường ngoài trời tại Panicale, tỉnh Perugia, vùng Umbria, Ý. Đồng hành với chị trong chuyến biểu diễn lần này có GS Gianni Kriscak, người đã đệm đàn cho chị trong buổi biểu diễn trước đó ở TP.HCM.

Trong đêm diễn ngày 25.7 (giờ Ý), Hiền Nguyễn mặc áo dài trắng nền nã BTC

Trong lần biểu diễn thứ 3 tại đất Ý, giọng ca Hiền Nguyễn Soprano giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế theo phong cách nhạc thính phòng. Buổi diễn kéo dài 1 tiếng 30 phút với 18 bài hát chia làm 2 phần: phần đầu biểu diễn thính phòng cổ điển với piano và phần hai là bán cổ điển với các tình khúc nổi tiếng của Việt Nam - Ý.

Hai ca khúc Việt Nam mà Hiền Nguyễn trình diễn nhận được nhiều tán thưởng của công chúng Ý về cả khả năng học thuật và cảm xúc là Ru con mùa đông (sáng tác: Đặng Hữu Phúc) và Se chỉ luồn kim (dân ca quan họ Bắc Ninh) qua tiếng đàn dương cầm của GS Gianni Kriscak.

Hiền Nguyễn Soprano là nữ ca sĩ dòng thính phòng cổ điển đầu tiên tự tổ chức tour hòa nhạc xuyên biên giới, chu du tới 2 thành phố lớn của Ý là Perugia và Sorrento. Hiền Nguyễn đã cho thấy đam mê không giới hạn chính là làm cầu nối quảng bá văn hóa, mang thanh âm Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Lúc đó Hiền mới thực sự thấy: khi âm nhạc cất lên thì chẳng có bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ hay bạn từ đâu đến. Mình tự hào vì là cô gái Việt Nam duy nhất ở đó hát ngôn ngữ của đất nước mình. Hiền Nguyễn Soprano

GS Gianni Kriscak đồng hành cùng Hiền Nguyễn trong buổi biểu diễn tại Ý vừa qua BTC

Buổi biểu diễn thu hút gần 500 khán giả BTC

Một số tác phẩm tiêu biểu của được Hiền Nguyễn biểu diễn gồm Cỏ và mưa, Besame mucho, Je t'aime, Caráuo, Time to say goodbye…

Chuyến hành trình vừa khép lại, với bản thân Hiền Nguyễn Soprano, vì là một show tự thực hiện và có thể đi xa đến thế, chị đã có nhiều cảm xúc.

* Chị cảm thấy thế nào khi kết thúc tour hòa nhạc Đam mê?

- Hiền Nguyễn Soprano: Hành trình Đam mê kéo dài từ Bắc vào Nam và trạm dừng cuối cùng là Ý. Thực sự hành trình khá dài vì sự kỳ công chuẩn bị về cả vật chất lẫn tinh thần. Cả 3 concert ở 3 địa điểm Hiền đều rất lo lắng vì lúc đầu Hiền chỉ định tổ chức concert tại Hà Nội và ra mắt cuốn sách. Sau đó, vì sự thành công của live concert, Hiền tiếp tục đưa vào TP.HCM.

Là một nghệ sĩ, Hiền lại cầu toàn và muốn mọi thứ thật chỉn chu nên Hiền tham gia tất cả các khâu từ xây dựng kịch bản, kết nối các đơn vị tổ chức sản xuất, bán vé… Đến Ý thì rất may mắn Hiền có một ê kíp chuyên nghiệp đứng ra tổ chức cho Hiền và Hiền chỉ tập trung biểu diễn thật tốt. Trước lúc diễn, Hiền tập trung 200% sức lực, lúc diễn ra concert Hiền thăng hoa tuyệt đối, dành trọn trái tim cho âm nhạc, sau concert thì nhẹ nhàng nhưng bây giờ thì Hiền lại hơi “hẫng” một xíu (cười). “Hẫng” vì lại nhớ cảm giác trên sân khấu với khán giả.

* Cảm xúc của chị khi biểu diễn trước khán giả Ý, trong không gian cổ kính của lâu đài Ý?

- Việc bị thất lạc hành lý 2 tuần trước lúc biểu diễn khiến Hiền rất lo lắng vì toàn bộ trang phục biểu diễn cũng như make-up đều trong vali. May mắn là hành lý về đúng 2 ngày trước khi concert diễn ra. Thêm nữa, lịch trình di chuyển dày đặc, thêm việc thay đổi múi giờ khiến sức khỏe của Hiền không tốt lắm. Tuy nhiên, trước giờ biểu diễn Hiền đã hít một hơi thở thật sâu, cộng với việc đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ Việt Nam giúp Hiền cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước giờ diễn.

Khán giả ở đấy rất tuyệt vời. Khi Hiền bắt đầu giờ diễn, tất cả mọi người giữ yên lặng và theo dõi Hiền. Không gian biểu diễn ngoài trời, lại hát live các bài cổ điển, dân ca rồi nhạc pop, Hiền khá lo ngại vì chất lượng âm thanh không được như mình mong muốn. Nhưng Hiền chỉ thấy tất cả những điều đó lại không quá quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm, cảm xúc mà mình truyền tải trên sân khấu.

Sau tour Đam mê nhiều tâm huyết và đầu tư, sắp tới, Hiền Nguyễn Soprano sẽ tiếp tục có dự án giới thiệu đến khán giả BTC

Ở phần một, Hiền thể hiện 5 tác phẩm bao gồm Il bacio của Luigi Arditi, Quando m’envo của G.Puccini. 2 tác phẩm Việt Nam Ru con mùa đông của Đặng Hữu Phúc, Se chỉ luồn kim được khán giả trầm trồ và ngạc nhiên. Lúc đó Hiền mới thực sự thấy: khi âm nhạc cất lên thì chẳng có bất kỳ rào cản nào về ngôn ngữ hay bạn từ đâu đến. Mình tự hào vì là cô gái Việt Nam duy nhất ở đó hát ngôn ngữ của đất nước mình. Tác phẩm cuối của phần một Hiền hát với phần đệm của thầy Gianni Kriscak là dân ca của Napoli, Torna a Surriento. Hiền đã thấy có những giọt nước mắt của khán giả. Cuối chương trình, Hiền cũng có nghe một khán giả chia sẻ là ông của bác ý cũng là người Napoli và bài hát khiến bác ấy nhớ về người ông của mình da diết. Tình cảm mà hai bác đến với Hiền là từ tháp nghiêng Pisa, họ đã lái xe mấy trăm cây số đến nơi Hiền biểu diễn để chúc mừng concert.

Vậy đó, với tình cảm dạt dào như vậy, Hiền đã chuyển sang phần hai với tất cả đam mê của mình. Hiền trình bày các tác phẩm: Caruso, Je t’aime, Cỏ và mưa, Besame mucho, Woman in love, O sole mio, Time to say good bye, Moon river… mà phần lớn các tác phẩm nằm trong album Yêu và mơ của Hiền. Hiền rất vui vì lần này khi trở lại Ý, Hiền lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Đối với Hiền, được hát ở đâu cũng hạnh phúc, nhưng ở dưới ngôi làng cổ, quảng trường kín chỗ ngồi, Hiền cảm thấy thực sự biết ơn vì gia đình, bạn bè, cũng như những thầy cô đã giúp Hiền có được ngày hôm nay.

* Sau tour hòa nhạc Đam mê, chị có dự định gì?

- Tháng 10 tới, Hiền sẽ tổ chức một concert để đón hai nghệ sĩ dương cầm của Ý về Việt Nam biểu diễn, hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt những tác phẩm kinh điển, gần gũi. Đây sẽ là dự án tiếp theo trong việc đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả của Hiền. Thêm nữa, Hiền vẫn tiếp tục giảng dạy và hoàn thành việc học tiến sĩ của mình.

* Xin cảm ơn chị và chúc chị nhiều sức khỏe!