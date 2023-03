Hiền Thục bị 'nhắc nhở' không tập trung khi làm giám khảo

Các giám khảo thường xuyên trêu chọc nhau để gây cười, nhằm mang đến sự thoải mái cho thí sinh sau các phần thi BTC

Tập 11 Tuyệt đỉnh song ca lên sóng tiếp tục là màn tranh tài của các cặp thí sinh tài năng. Đảm nhận vài trò giám khảo xuyên suốt trong chương trình là đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Hiền Thục, Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy.

Mở đầu đêm thi là ca khúc Tình khúc vàng do hai anh em song sinh Tuấn Tài và Tuấn Tú thể hiện. Sau khi hai thí sinh trình diễn xong phần thi, giám khảo Hoàng Nhật Nam gây bất ngờ khi lên tiếng nhắc nhở ca sĩ Hiền Thục không tập trung vào công việc chuyên môn mà lo xếp thuyền giấy. Nữ giám khảo liền giải thích rằng vì tiếng hát của hai thí sinh đã tạo nên tâm trạng thoải mái nên cô có thể vừa nghe vừa xếp nên những "lá thuyền ước mơ".

Hai anh em song sinh Tuấn Tài và Tuấn Tú mang đến ca khúc nổi tiếng Tình khúc vàng BTC

Cô nói: "Với ca khúc này, mình chỉ hòa mình vào dòng thời gian đó, vào ký ức, hoài niệm chứ không cần quan tâm ai hát, giọng người ta ra sao. Miễn là giọng hát tình cảm đạt đến mục đích thư giãn tinh thần của mình". Tiếp lời, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng hai thí sinh hát rất tình cảm nhưng vẫn chưa đạt đến đủ sự ấn tượng cần thiết. Nhạc sĩ Minh Vy thì bổ sung thêm rằng Tuấn Tú và Tuấn Tài muốn hát đa thể loại nên đã pha lẫn cách luyến láy của dòng nhạc trữ tình vào nhạc trẻ.

Tiếp đến là tiết mục thứ hai do Phước Tài và Thanh Phong thể hiện, bài hát Dã tràng Biển Đông do chính nhạc sĩ Minh Vy sáng tác. Nam nhạc sĩ còn tiết lộ hai thí sinh đã thay phiên đưa đón nhau đi thi, tình cảm gắn bó như anh em khiến Cẩm Ly xúc động. Nữ ca sĩ nhận xét: "Có lẽ hai bạn tập nhiều nên giọng bị rè. Lần trước tôi khen Phong nhiều hơn Tài, nhưng ngược lại trong lần này giọng Tài lại nghe rõ và tình cảm hơn. Một điều làm tôi xúc động là hai anh em chở nhau đi thi, dù cho có đi tiếp hay không thì tôi cũng mong hai bạn sẽ càng gắn kết hơn".

Phước Tài và Thanh Phong gây xúc động cho Cẩm Ly khi thân thiết như anh em nhờ cùng tham gia chương trình BTC

Tiết mục thứ ba là màn trình diễn nhận được nhiều cảm tình từ ban giám khảo. Cặp Tuệ Trinh và An Phương đã hòa quyện giọng hát trong ca khúc Giận mà thương và nhận được lời khen ngợi từ Cẩm Ly. "Nghe nhạc nổi lên là tôi đã mê mẩn. Tôi rất thích dòng nhạc này và giọng hai em cũng tương đối ổn", cô nhận xét. Tuy nhiên, nữ giám khảo góp ý rằng An Phương bị phân tâm và hơi rụt rè là do người dẫn chương trình.

Trước lời tố này, Nguyên Khang chống chế rằng bản thân không trên sân khấu lúc hai thí sinh hát. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam liền nhắc khéo: "Thông qua tình huống vừa rồi thì ta thấy phụ nữ cũng có rất nhiều điều vô lý. Họ thương thì họ "ngắt nhéo" chút xíu, mình ngồi không cũng bị dính".

Cặp thí sinh An Phương - Tuệ Trinh và Jack Long - Khắc Tùng được chọn vào vòng tiếp theo BTC

Đáp lại, Cẩm Ly cho hay: "Phụ nữ "ngắt nhéo" chút xíu là họ còn quan tâm, hay là muốn họ "lơ" luôn?". Chia sẻ này khiến MC Nguyên Khang không còn biết nói gì hơn. Còn nhạc sĩ Minh Vy cũng làm An Phương và Tuệ Trinh một phen hú vía với lời nhận xét: "Hai đứa hát không đồng điệu, chỉ một chỗ thôi, còn nguyên một bài thì rất đồng điệu".

Tiết mục cuối cùng của đêm thi là ca khúc Cô Ba do Jack Long và Khắc Tùng thể hiện cũng nhận được nhiều lời khen từ bộ tứ giám khảo. Và đây cũng chính là cặp đôi được chọn vào vòng trong cùng với An Phương - Tuệ Trinh. Chương trình Tuyệt đỉnh song ca sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hằng tuần trên THVL1.