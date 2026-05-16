Hiền Thục diện áo tắm, khoe sắc vóc gợi cảm ở tuổi 45

Sắc vóc ở tuổi 45 của ca sĩ Hiền Thục khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: FBNV

Mới đây, Hiền Thục đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở bãi biển, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong lần hiếm hoi diện áo tắm, nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn, cân đối cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Cô chọn thiết kế áo tắm một mảnh màu đỏ nổi bật, kết hợp vòng cổ handmade và kính râm, tạo nên hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng.

Đáng chú ý, giọng ca Nhật ký của mẹ để mặt mộc và giữ kiểu tóc dài buông xõa tự nhiên. Nụ cười nhẹ cùng thần thái rạng rỡ giúp nữ ca sĩ thêm tươi tắn, trẻ trung. Qua loạt ảnh, nhiều khán giả nhận xét, nữ ca sĩ dù đã bước sang tuổi 45 song diện mạo dường như "bị thời gian bỏ quên".

Nhiều năm qua, Hiền Thục duy trì lối sống lành mạnh và kỷ luật để giữ gìn sắc vóc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô áp dụng chế độ ăn chay gián đoạn trong thời gian dài, có giai đoạn kéo dài từ một đến ba tháng. Thay vì ép cân bằng chế độ ăn kiêng khắt khe, cô ưu tiên thanh lọc cơ thể bằng thực phẩm đơn giản như rau xanh, trái cây, ngũ cốc, đồng thời hạn chế đồ ngọt và món nhiều dầu mỡ Ảnh: FBNV

Ngoài việc chăm chút sức khỏe thể chất, Hiền Thục còn dành nhiều thời gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần bằng những chuyến du lịch, viết sách hay gặp gỡ bạn bè, dạo phố cùng con gái mỗi khi rảnh rỗi Ảnh: FBNV

Theo giọng ca 8X, việc giữ tinh thần lạc quan, cân bằng cảm xúc và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống chính là “bí quyết” giúp cô luôn trẻ trung, rạng rỡ theo thời gian Ảnh: FBNV

Bên cạnh phong cách điệu đà, Hiền Thục còn theo đuổi phong cách thời trang năng động, hiện đại. Cô thường kết hợp quần jeans với áo hai dây hoặc sơ mi thời thượng, ưu tiên sneaker để thuận tiện di chuyển. Gu ăn mặc trẻ trung giúp nữ ca sĩ nhiều lần được khán giả khen ngợi “hack tuổi” Ảnh: FBNV

Hiền Thục tiết lộ con gái là người thiết kế và stylist cho mẹ. Con gái của nữ ca sĩ tên là Gia Bảo hiện 24 tuổi, từng theo học ngành thiết kế thời trang Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời thường cũng như công việc. Dù không hoạt động sôi nổi, Hiền Thục vẫn giữ được sức hút riêng, thường xuyên xuất hiện tại các sân khấu phòng trà và các đêm nhạc. Thời gian qua, sao nữ cũng tiếp tục phát hành thêm các sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả Ảnh: FBNV

Về đời sống cá nhân, Hiền Thục hiện vẫn độc thân. Nữ ca sĩ cho biết cô yêu thích sự tự do và không muốn bị ràng buộc trong một mối quan hệ. Phần lớn thời gian của cô dành cho bản thân, con gái, âm nhạc và việc viết sách Ảnh: FBNV

Nói về hành trình làm mẹ đơn thân, Hiền Thục từng thừa nhận đó là quãng thời gian không hề dễ dàng. Cô cho biết bản thân không cổ xúy việc làm mẹ sớm hay làm mẹ đơn thân bởi những áp lực và khó khăn phải đối mặt là rất lớn Ảnh: FBNV

“Tôi không cổ xúy cho việc làm mẹ đơn thân hay làm mẹ sớm. Bởi vì vượt qua chặng đường đó rất khủng khiếp. Đứa bé cần sự giáo dục, cân bằng giữa bố và mẹ. Một mình tôi phải làm cả hai vai trò nên rất khó”, nữ ca sĩ trải lòng Ảnh: FBNV

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, giọng ca 45 tuổi cho biết cô vẫn luôn tin vào tình yêu. “Tình yêu giống như hoa hồng, dù có gai nhưng tôi vẫn chọn tin”, nữ ca sĩ bày tỏ Ảnh: FBNV





