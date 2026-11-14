Hiện trạng cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị lũ cuốn trôi: Chỉ còn lại vài mét ván

Đợt mưa lớn kéo dài ở Đắk Lắk đã khiến cầu Ông Cọp - cầu gỗ dài nhất Việt Nam bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn khoảng 800 mét, chỉ còn lại vài mét ván gỗ ở khu vực đầu cầu.