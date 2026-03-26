Hiện trạng siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm bị 'treo'

Sau hơn 3 thập kỷ "treo" quy hoạch, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đang dần lộ diện những tín hiệu hồi sinh khi TP.HCM chính thức tái khởi động dự án.
Đầu tháng 2.2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành kết luận, trong đó thống nhất chủ trương xác định dự án Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược, đồng thời thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM. Như vậy, dự án trên không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, thay vào đó UBND TP.HCM sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để triển khai dự án.
Bình luận (0)