Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hiện trạng siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm bị 'treo'

Ngọc Dương
Ngọc Dương
26/03/2026 08:16 GMT+7

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, cách trung tâm TP.HCM chỉ vài km, từng được kỳ vọng là khu đô thị sinh thái hiện đại nhưng bị "đóng băng" hơn 30 năm do quy hoạch treo, nay đang dần hồi sinh với những tín hiệu tích cực.

Sau hơn 3 thập kỷ "treo" quy hoạch, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa đang dần lộ diện những tín hiệu hồi sinh khi TP.HCM chính thức tái khởi động dự án. 

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 1.

Dự án được triển khai tại phường Bình Quới, trên khu đất rộng khoảng 405,9 ha, được bao bọc bởi sông Sài Gòn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 3.

Với diện tích hơn 420 ha, ba mặt giáp sông Sài Gòn, bán đảo Thanh Đa sở hữu vị trí đắc địa hiếm có. Tuy nhiên, trái ngược với sự phát triển nhanh chóng của các khu vực lân cận, bên trong bán đảo vẫn là hình ảnh đan xen giữa nhà thấp tầng cũ kỹ, ao hồ, vườn cây và những bãi đất trống chưa khai thác

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 4.

Sự tương phản giữa bãi đất trống phủ cỏ và những căn nhà kiên cố ven sông cho thấy hệ lụy của quy hoạch kéo dài

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 6.

Sự chênh lệch về tốc độ phát triển thể hiện rõ khi các khu vực xung quanh đã mọc lên hàng loạt cao ốc, khu đô thị mới, còn bên trong bán đảo vẫn mang dáng dấp của một vùng ven đô

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 7.

Điểm nghẽn lớn nhất của Thanh Đa không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn ở đời sống dân cư. Do nằm trong diện quy hoạch, phần lớn nhà cửa tại đây không được xây mới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 8.

Sự tương phản rõ nét giữa vùng đất Thanh Đa với cỏ cây rậm rạp và khu trung tâm thành phố phát triển hiện đại phía đối diện

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 13.

Một góc bán đảo Thanh Đa với những bãi đất trống bị bỏ quên, nước đọng và cỏ mọc um tùm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 9.

Không chỉ nhà ở, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân cũng bị hạn chế. Đất đai dù rộng nhưng khó chuyển đổi mục đích sử dụng, khiến nhiều hộ phải xoay xở bằng các mô hình tạm bợ như cho thuê mặt nước, canh tác nhỏ lẻ để duy trì thu nhập

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 10.

Sau hơn 30 năm quy hoạch treo, bán đảo Thanh Đa đang đứng trước cơ hội chuyển mình. Đầu năm 2026, TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn gần 100.000 tỉ đồng, quy mô hơn 423 ha và dân số dự kiến khoảng 54.000 người

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 12.

Hàng chục năm chờ đợi khiến không ít người dân rơi vào trạng thái “đi không được, ở không xong”, vừa mong dự án triển khai, vừa lo ngại những thay đổi lớn về nơi ở và sinh kế

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 14.

Giữa nhịp đô thị hóa nhanh của thành phố, nhiều khu đất trên bán đảo Thanh Đa cỏ dại mọc um tùm, dần biến thành những dải đầm lầy và được người dân tận dụng làm nơi chăn thả gia súc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 16.

Do nằm trong khu vực quy hoạch treo kéo dài, người dân không được phép xây mới hay sửa chữa lớn, khiến nhà cửa ngày càng xuống cấp theo thời gian. Mỗi khi triều cường dâng, nước sông tràn vào khu dân cư, làm xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 17.

Chị Lê Thị Hoa Lan (47 tuổi, phường Bình Quới) cho biết tình trạng ngập nước đã kéo dài nhiều năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. “Mỗi lần triều cường dâng là nước tràn vào nhà, có khi ngập đến mắt cá, đồ đạc phải kê cao hết. Sống ở đây lâu rồi nhưng năm nào cũng lo ngập, nhất là vào mùa mưa", chị Lan chia sẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 19.

Nhiều hộ dân bày tỏ mong muốn sẽ có những chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hợp lý, đảm bảo nơi ở mới ổn định, thuận tiện cho việc làm ăn, sinh sống, thậm chí mong được bố trí tái định cư ngay tại chỗ hoặc khu vực lân cận để giữ gìn nếp sống cộng đồng vốn đã gắn bó lâu đời

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện trạng 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa sau hơn 30 năm - Ảnh 2.

Từ trên cao, bán đảo Thanh Đa hiện lên như một mảng xanh bị bỏ quên giữa lòng đô thị

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đầu tháng 2.2026, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành kết luận, trong đó thống nhất chủ trương xác định dự án Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược, đồng thời thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM. Như vậy, dự án trên không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, thay vào đó UBND TP.HCM sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để triển khai dự án.

Tin liên quan

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa hồi hộp chờ chốt quy hoạch

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa hồi hộp chờ chốt quy hoạch

Cuộc thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sắp bước vào chặng cuối. Giới chuyên môn nhận định, đơn vị tư vấn nào giải được bài toán quy hoạch không gian gắn với đặc trưng sông nước, kết nối hạ tầng đồng bộ, đồng thời đề xuất các công trình biểu tượng, điểm nhấn xứng tầm cho Thanh Đa sẽ có cơ hội được lựa chọn.

Khám phá thêm chủ đề

Bán đảo Thanh Đa Bình Quới - Thanh Đa khu đô thị mới siêu dự án TP.HCM Quy hoạch treo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận