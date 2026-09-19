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    Hiện trường sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ
    VideoThời sự

    Hiện trường sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ

    Thanh Duy
    Thanh Duy

    Một công trình đang xây dựng trên đường Trần Hoàng Na (phường Tân An, thành phố Cần Thơ) bị sập giàn giáo khi đang đổ bê tông.

    Chiều 19.9, một công trình xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng trên đường Trần Hoàng Na (phường Tân An, thành phốCần Thơ) bất ngờ bị sập trong lúc thi công. Vụ việc khiến 3 người bị thương.

    Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để khắc phục sự cố.

    Sập công trình tại Cần Thơ - Ảnh 2.

    Công trình bị sập trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, thành phố Cần Thơ

    ẢNH: THANH DUY

    Theo ghi nhận của PVThanh Niên, khoảng 15 giờ cùng ngày, tại hiện trường, cốt thép, xi măng, giàn giáo của công trình xây dựng bị sập này nằm ngổn ngang. Công tác khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn khi trời đổ mưa to.

    Hiện trường sập giàn giáo nhà đang xây ở Cần Thơ

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