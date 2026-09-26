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    Hiện trường vụ tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười, 1 người tử vong
    VideoThời sự

    Hiện trường vụ tô tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười, 1 người tử vong

    Trần Kha
    Trần Kha
    Một vụ tai nạn tông xe liên hoàn trên đường Đỗ Mười (TP.HCM) vào chiều 25.9 khiến các phương tiện nằm la liệt, người đàn ông tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

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