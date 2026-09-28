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    Hiện trường vụ xe đầu kéo lao dốc trên đèo Kim Quy
    VideoThời sự

    Hiện trường vụ xe đầu kéo lao dốc trên đèo Kim Quy

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Sáng 28.9.2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến tài xế xe đầu kéo tử vong.

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    xe đầu kéo lao dốc đèo Kim Quy

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