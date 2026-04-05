Hiện tượng hiếm gặp: Cá voi vờn sóng, phô diễn sống động ở Phú Quý

Quế Hà
05/04/2026 21:23 GMT+7

Khoảnh khắc hiếm gặp khi đàn cá voi hàng chục con bơi sát ca nô của nhóm thợ lặn du lịch, liên tục nhảy lượn trên mặt nước ở đảo Phú Quý, cho thấy môi trường biển nơi đây trong lành.

Trưa 5.4, anh Nguyễn Trọng Tấn, hướng dẫn viên du lịch tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong lúc cùng nhóm ngư dân đi lặn bắt cá, anh bất ngờ phát hiện đàn cá voi với số lượng lớn hiếm thấy.

Theo anh Tấn, đàn cá voi xuất hiện cách Hòn Tranh (một đảo nhỏ sát đảo Phú Quý) khoảng 500 m. Nhiều cá thể liên tục ngoi lên mặt nước, bơi sát mũi ca nô rồi tung mình, tạo nên khung cảnh sống động. Khi nghe tiếng reo hò từ trên ca nô, đàn cá phản ứng rõ rệt, nhảy lượn nhiều hơn và dàn thành từng cụm trên mặt biển.

Hiện tượng cực hiếm: Cá voi vờn sóng, phô diễn sống động ở Phú Quý- Ảnh 1.

Đàn cá voi xuất hiện ở gần Hòn Tranh, một hòn đảo nhỏ cạnh đảo Phú Quý

ẢNH: TRỌNG TẤN

Cá voi vờn sóng đẹp như phim ở Phú Quý: Vì sao xuất hiện thành đàn?

Trên ca nô có nhiều thợ lặn địa phương, một số người đã trực tiếp xuống nước để ghi hình. Dù có sự xuất hiện của con người, đàn cá vẫn di chuyển tự nhiên, không có dấu hiệu sợ hãi.

Ngư dân tại Phú Quý nhận định, việc bắt gặp đàn cá voi với số lượng lớn như vậy là rất hiếm. Những hình ảnh ghi lại được xem là khoảnh khắc may mắn giữa biển khơi, đồng thời là “điềm lành” theo quan niệm của ngư dân địa phương.

Hiện tượng cực hiếm: Cá voi vờn sóng, phô diễn sống động ở Phú Quý- Ảnh 2.

Đàn cá voi nhiều con tung tăng bơi lội

ẢNH: TRỌNG TẤN

Đáng chú ý, cũng trong cùng ngày, nhóm của anh Tấn còn phát hiện 3 cá thể cá voi xanh (loài đặc biệt quý hiếm) dài khoảng 17 m, bơi ngang qua ca nô. Khoảng hơn 30 phút sau, đàn cá voi lớn hàng chục con tiếp tục xuất hiện.

Hiện tượng cực hiếm: Cá voi vờn sóng, phô diễn sống động ở Phú Quý- Ảnh 3.

Một chú cá voi bơi sát ca nô của anh Tấn

ẢNH: TRỌNG TẤN

Theo ngư dân ở đây, sự hiện diện của cá voi gần bờ là dấu hiệu rõ ràng về môi trường biển sạch, nguồn thức ăn dồi dào và hệ sinh thái biển phong phú. Cá voi là loài động vật có vú vốn nhạy cảm, chỉ xuất hiện ở những vùng nước ít ô nhiễm và còn giữ được cân bằng sinh học.

Hiện tượng đàn cá voi xuất hiện hàng chục con gần Hòn Tranh, đảo Phú Quý mở ra kỳ vọng về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển tại đặc khu Phú Quý, nếu được bảo vệ và khai thác đúng hướng.

Hiện tượng cực hiếm: Cá voi vờn sóng, phô diễn sống động ở Phú Quý- Ảnh 4.

Dù bơi sát ca nô của nhóm thợ lặn nhưng cá voi không có dấu hiệu sợ con người

ẢNH: TRỌNG TẤN

Hiện tượng cực hiếm: Cá voi vờn sóng, phô diễn sống động ở Phú Quý- Ảnh 5.

Sự xuất hiện của đàn cá voi cho thấy môi trường biển ở khu vực này có hệ sinh thái khá tốt và đa dạng

ẢNH: TRỌNG TẤN

Bình Định: Cá voi xanh bất ngờ xuất hiện ở Hòn Trâu khiến du khách trầm trồ

Ngày 26.7, hai con cá voi xanh bất ngờ xuất hiện ở Hòn Trâu (thuộc vùng biển Đề Gi, xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định ) đã khiến các du khách đang đi tour ở đây vô cùng thích thú.

