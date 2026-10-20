Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc cùng các thành viên nhóm nghiên cứu Hợp tác giáo dục tương lai K-V SMART BRIDGE tham gia chương trình giao lưu giáo viên Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội ảnh: Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc

Từ ngày 14-18.10, đại diện Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc (Smart Education Society) cùng các thành viên nhóm nghiên cứu Hợp tác giáo dục tương lai K-V SMART BRIDGE đã tham gia chương trình giao lưu giáo viên Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội.

Tại đây, đoàn đã tham dự hội chợ Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam 2026. Hoạt động này tạo thêm cơ hội để các thành viên trong đoàn gặp gỡ, giao lưu và kết nối trong lĩnh vực giáo dục.

Học sinh tham quan gian hàng của Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc tại triển lãm quốc tế Giáo dục Việt Nam 2026 ảnh: Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, việc tăng cường giao lưu giữa các tổ chức, cơ sở giáo dục và đội ngũ giáo viên Việt Nam-Hàn Quốc có thể góp phần thúc đẩy trao đổi tri thức, kinh nghiệm giảng dạy và các phương pháp giáo dục mới. Việc kết nối giữa các nhóm nghiên cứu, giáo viên, giảng viên và đại diện doanh nghiệp mở ra cơ hội tìm hiểu nhu cầu thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và nghiên cứu những hướng hợp tác phù hợp.

Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực giáo dục ảnh: Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc

Trong chương trình giao lưu giáo viên Việt Nam-Hàn Quốc, các thành viên đoàn Hàn Quốc bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời, đại diện Hiệp hội Giáo dục thông minh Hàn Quốc mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.