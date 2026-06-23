Hiệp hội sữa trao bằng khen cho Global Nutrition vì đóng góp tích cực ngành sữa Việt Nam

Cột mốc ấn tượng này một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của doanh nghiệp trong nhóm các thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu thị trường sau hành trình gần một thập kỷ kiến tạo giá trị.

Khẳng định tầm vóc từ sự công nhận của tổ chức đầu ngành

Trong khuôn khổ Hội nghị Khách hàng & Lễ ra mắt sản phẩm mới của Global Nutrition, doanh nghiệp đã vinh dự đón nhận bằng khen từ Hiệp hội Sữa Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam - đánh giá cao những đóng góp của Global Nutrition trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành sữa Việt Nam.

PGS-TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp Hội sữa Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Đối với Global Nutrition, sự ghi nhận từ Hiệp hội Sữa Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu mốc khẳng định những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong gần một thập kỷ phát triển. Đây cũng là động lực để Global Nutrition tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ban lãnh đạo Global Nutrition nhận bằng khen từ Hiệp hội Sữa Việt Nam

Khẳng định năng lực bằng chất lượng sản phẩm và sự tin yêu của người tiêu dùng

Để có được sự công nhận từ các tổ chức chuyên môn, Global Nutrition đã trải qua một hành trình dài không ngừng cải tiến và kiến tạo giá trị. Trên hành trình phát triển, Global Nutrition luôn kiên định với định hướng lấy chất lượng sản phẩm và giá trị sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm.

Doanh nghiệp liên tục đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, lựa chọn nguồn nguyên liệu từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới và hợp tác chiến lược với các nhà máy đạt chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Sự kết hợp giữa nền tảng khoa học, nguồn nguyên liệu chất lượng và quy trình sản xuất nghiêm ngặt đã giúp Global Nutrition tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt của nhiều nhóm khách hàng từ trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và những người ăn theo bệnh lý.

Những nỗ lực đó đã được thị trường ghi nhận. Theo báo cáo của NielsenIQ tháng 12.2025 (công bố ngày 23.2.2026), Global Nutrition hiện nằm trong Top 7 công ty sữa bột pha sẵn trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành sữa ngày càng cạnh tranh với sự tham gia của nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế, kết quả này cho thấy sự đón nhận của người tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm do Global Nutrition phát triển như Alponte và Dr.Henry.

Bên cạnh dấu ấn về thị trường, doanh nghiệp tự hào khi được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như Top 10 Thương hiệu Mạnh Quốc gia 2025, Top 5 Thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2024, Thương hiệu Vàng thời đại số 2024 và Top 10 Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2023.

Việc được Hiệp hội Sữa Việt Nam trao tặng bằng khen tiếp tục là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng và đóng góp cho sự phát triển chung của ngành sữa Việt Nam.

Toàn cảnh đêm Gala Hội nghị Khách hàng Global Nutrition 2026

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng đưa dinh dưỡng khoa học đến với mọi gia đình Việt

Bằng khen của Hiệp hội Sữa Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cho những thành quả đã đạt được, mà còn là động lực để Global Nutrition tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.

Đại diện doanh nghiệp cho biết: "Global Nutrition sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng danh mục sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, đồng thời tăng cường hợp tác với các chuyên gia, tổ chức khoa học và đối tác trong nước, quốc tế nhằm mang đến những giải pháp dinh dưỡng tiên tiến cho người Việt Nam".

Với khát vọng lớn, tư duy nhạy bén cùng sự bảo chứng uy tín từ các tổ chức đầu ngành, Global Nutrition đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng chất lượng cao đến với hàng triệu gia đình Việt Nam.

Sự ghi nhận của Hiệp hội Sữa Việt Nam cùng những dấu ấn trên thị trường và các giải thưởng quốc tế đang tiếp thêm tự tin cho Global Nutrition viết tiếp chương mới trên hành trình nâng tầm sức khỏe Việt, khẳng định vị thế một thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế.