Hiệp hội Úc ‘mê’ thị trường Việt Nam

Lãnh đạo MLA vô cùng ấn tượng khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm thịt bò Úc được bày bán tại nhiều hệ thống bán lẻ của Việt Nam. Những hình ảnh này không những là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Úc và Việt Nam, mà còn là tín hiệu tích cực phản ánh cơ hội tăng trưởng trong dài hạn đối với thịt đỏ Úc tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Úc góp phần hỗ trợ an ninh lương thực cho Việt Nam

"Chúng tôi nhận thấy sự phát triển nhanh của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam rất phù hợp với chất lượng sản phẩm mà Úc cung cấp. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến hệ thống thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm, chúng tôi có thể kể câu chuyện của mình một cách thuyết phục, vì Úc sở hữu những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới, chất lượng thịt bò vượt trội cùng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch", Tổng giám đốc MLA cho biết.

Ông Michael Crowley phát biểu tại sự kiện kết nối với các đối tác chính của MLA tại TP.HCM

Ông Crowley khẳng định, trong chiến lược xuất khẩu của Úc tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được xác định là một thị trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với tương lai của ngành mà còn góp phần hỗ trợ an ninh lương thực tại Việt Nam.

Trên vai trò hỗ trợ an ninh lương thực tại Việt Nam, Úc xác định cần tiếp tục đặc biệt tập trung nghiên cứu nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng Việt Nam, từ việc lựa chọn phần cắt thịt phù hợp đến cách chế biến và thói quen tiêu dùng, với mục tiêu tạo ra giá trị chung theo hướng đôi bên cùng có lợi.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường quốc tế cũng như nội địa tại Úc đang có nhiều chuyển biến tích cực, các nhà xuất khẩu Úc hoàn toàn có thể điều chỉnh sản xuất để phù hợp với nhu cầu riêng của Việt Nam và cùng lúc cân đối cung ứng cho các thị trường khác. Điều này giúp đảm bảo người tiêu dùng Việt Nam luôn được tiếp cận với những sản phẩm phù hợp nhất từ Úc.

Bí mật đằng sau thành công của ngành thịt và chăn nuôi Úc

Người đứng đầu MLA cũng tiết lộ bí mật đằng sau thành công của ngành thịt và chăn nuôi Úc. "Hơn 50% tổng vốn đầu tư hằng năm được dành cho việc nâng cao an toàn thực phẩm, cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn", ông Crowley nói.

Ngành đang đầu tư mạnh vào các chương trình di truyền quy mô lớn, tập trung chọn lọc những giống vật nuôi có khả năng sinh sản cao hơn, tốc độ tăng trưởng tốt hơn và chất lượng thịt vượt trội. Khi năng suất được cải thiện, tác động môi trường cũng giảm theo vì vật nuôi được đưa ra thị trường ở độ tuổi sớm hơn, kéo theo lượng phát thải tính trên mỗi kg sản phẩm giảm xuống.

Ngành đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn

Đồng thời, nỗ lực nghiên cứu không ngừng cũng cho phép chọn ra những cá thể có mức phát thải khí methane tự nhiên thấp hơn, qua đó tích hợp yếu tố môi trường ngay trong chiến lược chọn giống. Cách tiếp cận này cho phép ngành thịt đỏ Úc cắt giảm 70% lượng phát thải ròng kể từ năm 2005, tác động cho môi trường càng được giảm sâu cùng với nỗ lực nghiên cứu công nghệ mới.

Bên cạnh đó, MLA hỗ trợ nâng cao kiến thức cho đầu bếp và thợ cắt thịt, thông qua các đại sứ thịt bò và thịt cừu, cải tiến phương thức đóng gói để kéo dài thời gian bảo quản, cũng như tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng. Về quy mô xuất khẩu, mỗi năm Úc xử lý khoảng 9 triệu con gia súc, trong đó khoảng 70% sản lượng được dành cho xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Trong đó, phân khúc chăn nuôi bằng ngũ cốc đang tăng trưởng nhanh hơn chăn nuôi bằng cỏ nhờ cung ứng vật nuôi có trọng lượng lớn hơn và cho sản lượng thịt cao hơn.

Nơi góp phần định hình những xu hướng ẩm thực mới

Chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của Tổng giám đốc điều hành MLA diễn ra trong bối cảnh hiệp hội triển khai chuỗi hoạt động ẩm thực trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM, với mong muốn đưa thịt bò và cừu Úc đến gần hơn với thực khách Việt theo cách gần gũi, dễ tiếp cận và thưởng thức những món ăn vô cùng mới mẻ.

MLA và Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) hợp tác cùng Golden Gate Group đưa thịt bò và cừu Úc đến gần hơn với thực khách Việt

Bà Valeska, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của MLA, chia sẻ chuỗi hoạt động trên tập trung vào những bữa ăn thân mật, những trải nghiệm BBQ thoải mái cho đến các bữa tối được các đầu bếp sáng tạo đầy cảm hứng. Bà cho hay đây cũng là cách MLA tiếp tục đồng hành cùng thị trường Việt Nam, nơi phía Úc nhìn thấy rất nhiều tiềm năng để phát triển dài hạn.

Nguồn cảm hứng từ Việt Nam cũng là điều được ông Andrew Cox, Tổng giám đốc các Thị trường quốc tế thuộc MLA. Ông khẳng định đã nhìn thấy ở Việt Nam nguồn năng lượng đến từ sự năng động của dân số trẻ. "Đặc biệt tại TP.HCM, mỗi lần quay lại tôi đều thấy những thay đổi rõ rệt, từ cơ sở hạ tầng như metro cho đến sự phát triển mạnh mẽ của các xu hướng ẩm thực. Không chỉ có món Việt truyền thống, mà còn là sự lên ngôi của các phong cách fusion, ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản như yakiniku, hoặc ẩm thực Pháp… Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam rất cởi mở và sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ", ông Cox cho biết.

Ông Andrew Cox - Giám đốc Thị trường quốc tế, MLA và Đại sứ Thịt cừu Úc - Lambassador Jamie Lee tại sự kiện giới thiệu thực đơn Cừu & Bò Úc do MLA phối hợp cùng Golden Gate Group triển khai tại thị trường Hà Nội và TP.HCM

Chính vì vậy, phía Úc đánh giá Việt Nam là một thị trường giàu tiềm năng cho các hoạt động tiếp thị ngành thực phẩm và thông qua đó góp phần định hình những xu hướng ẩm thực mới. Bản thân ông Cox rất mê bún bò Huế của Việt Nam và hết sức bất ngờ khi được thưởng thức món pizza topping là bún bò Huế. "Không ai có thể cưỡng lại món pizza, mà đây còn là pizza bún bò Huế của riêng Việt Nam", ông Cox kết luận bằng câu cảm thán.