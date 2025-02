Hiểu cách bụi mịn PM2.5 phá hủy hàng rào da của chúng ta

Ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân vô hình kích hoạt tổn thương, đặc biệt trong thời điểm mức độ ô nhiễm liên tục leo thang. Những tổn thương do ô nhiễm rất khó nhận biết nhưng khi kéo dài có thể gây ra vấn đề về da liễu bao gồm chàm, viêm da dị ứng, lão hóa và tăng sắc tố da. Vậy, bạn cần làm gì để bảo vệ làn da? Cùng Rejuvaskin Việt Nam tìm ra câu trả lời trong bài viết này.

Mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đe dọa đến làn da như thế nào?

Chỉ vừa bước qua năm 2025, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM trở thành nơi có chỉ số ô nhiễm không khí cao. Với mức dao động từ 150 - 200, cao hơn chỉ số của WHO và được báo động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.

Trước hết, làn da chúng ta là bộ phận liên tục tiếp xúc với môi trường. Không chỉ đóng vai trò bảo vệ, làn da còn liên quan trực tiếp đến thẩm mỹ và sự tự tin. Việc tiếp xúc liên tục với bụi mịn PM2,5 không chỉ khiến hệ miễn dịch da suy yếu mà còn kéo theo các vấn đề lão hóa sớm, dễ nổi mụn, kích ứng và viêm đỏ. Theo dài hạn, bụi mịn có thể tích tụ trong nang lông phá hủy hoàn toàn sự cân bằng và kích hoạt các bệnh da liễu như chàm, viêm da tiếp xúc…

Bụi mịn phá hủy hàng rào da như thế nào?

Với kích thước siêu nhỏ, hạt bụi mịn PM2.5 đạt kích thước 1/16 nang lông, thế nên, hạt vật chất này hoàn toàn có thể bám chặt vào rãnh siêu nhỏ, tích tụ sâu trong nang lông trong thời gian dài. Không những thế, các hạt bụi mịn được xem là vật trung gian mang vi khuẩn, vi rút, kim loại, hóa chất bám vào làn da của chúng ta. Vốn là phân tử siêu vi bay lơ lửng trong không khí nhưng dưới sự hỗ trợ của bụi mịn càng dễ dàng bám vào làn da hơn.

Trong khi đó, một hàng rào da khỏe mạnh phải đạt sự cân bằng giữa độ ẩm, lipid, hệ thống lợi khuẩn và độ pH. Khi hạt bụi mịn và các tác nhân gây hại bám vào da, chúng làm mất cân bằng môi trường da, dẫn đến phản ứng tiêu cực.

1.1 Phản ứng stress oxy hóa

Các gốc tự do làm suy yếu sức sống của tế bào da bằng cách lấy đi một phân tử và phá vỡ màng tế bào da, làm hư hại DNA trên da. Làn da càng tiếp xúc với gốc tự do càng lão hóa nhanh, xỉn màu do tế bào chết và kém săn chắc

1.2 Phản ứng viêm tăng nguy cơ kích ứng

Trong hạt bụi mịn mang theo vi khuẩn, vi rút. Với sự xâm nhập của dị vật, cơ thể chúng ta sẽ tăng cường bạch cầu tiêu diệt vi khuẩn và tạo nên vô số enzyme gây viêm dưới da. Nếu không được kiểm soát tốt, phản ứng viêm có thể gây tổn thương tế bào, tạo nên hệ quả tiêu cực khác.

Trước hết, phản ứng phá hủy hàng rào da, đặc biệt là lớp màng lipid khóa ẩm trên da. Từ đây, da bị mất nước, suy giảm hệ miễn dịch và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Từ đây, da khô, bong tróc, dễ nổi mụn và viêm đỏ ngứa.

Trong trường hợp, phản ứng viêm diễn ra liên tục và không được kiểm soát tốt, sẽ kích hoạt phản ứng stress oxy hóa dưới da làm tổn thương collagen dưới da, tăng tốc lão hoá, hình thành nếp nhăn, chảy xệ.

Khi da bị viêm, tế bào melanocyte sẽ được kích hoạt tăng sinh melanin để bảo vệ da khỏi tác nhân của tia UV hay gốc tự do. Vì thế, khi làn da chịu ảnh hưởng từ bụi mịn, bạn có thể nhận thấy da xỉn màu rõ rệt và nám dễ tăng sinh hơn.

1.3 Hình thành mụn, bít tắc nang lông

Sự tích tụ của bụi bẩn trong nang lông tạo không gian thuận lợi để mụn phát triển: Môi trường yếm khí, tích tụ dầu thừa là môi trường thuận lợi để vi khuẩn gây mụn P.acnes sinh trưởng nhanh chóng. Khi đó, để bảo vệ da, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ giải phóng cytokine và bạch cầu để tiêu diệt vi khuẩn, tạo thành nốt sưng đỏ, đau và hình thành mủ trắng (nhân mụn).

1.4 Kích thích hình thành kích ứng và bệnh da liễu

Khi tổn thương có xu hướng kéo dài, hệ miễn dịch tự nhiên của làn da suy yếu rõ rệt. Da mất khả năng chống lại vi khuẩn, bụi mịn tạo thành viêm mãn tính. Điều này duy trì trạng thái da khô liên tục, bong tróc, đỏ ngứa và tổn thương mô da. Từ đây, các vấn đề như viêm da cơ địa, chàm da, vảy nến, mề đay… ngày càng phổ biến hơn.

Dẫn đầu trong giải pháp bảo vệ da khỏi ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn chắc chắn phải kể đến các sản phẩm làm sạch. Thế nhưng, làm sạch da thôi chưa đủ, một sản phẩm làm sạch lý tưởng phải đảm bảo khả năng làm sạch sâu và bảo vệ hàng rào tự nhiên của da.

Rejuvaskin Facial Cleanser - Khởi tạo làn da tinh khiết, sạch bụi mịn, bảo toàn da

Công thức cuốn trôi bụi mịn và trung hòa ô nhiễm cấp tốc

Theo đó,sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser chứa công nghệ EXO-P nổi tiếng với khả năng bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm, duy trì môi trường da cân bằng, Công nghệ sử dụng Exopolysaccharides tinh khiết cao được chiết xuất từ quá trình lên men vi khuẩn Alteromonas - Sinh vật chỉ tìm thấy tại các vùng biển sâu tại nước Pháp.

Đây được xem là bước tiến khoa học trong làm đẹp, không chỉ giúp tăng cường độ ẩm cho da, công nghệ EXO- P giúp trung hòa tác động của các chất ô nhiễm: Bụi mịn, gốc tự do, kim loại nặng và gốc Cacbon có trong không khí.

Trong thí nghiệm lâm sàng trên 18 tình nguyện viên sử dụng EXO-P nồng độ 2% cho thấy mức độ làm sạch da của sữa rửa mặt Facial Cleanser vượt trội hơn sản phẩm làm sạch không sử dụng EXO-P cao hơn 27% và khả năng bảo vệ da tăng 45%. Một nghiên cứu khác trên 57 khách hàng từ 30-50 tuổi trong 7 ngày. Rejuvaskin cũng ghi nhận những đánh giá tích cực khi có 82% khách hàng nhận thấy tình trạng xỉn màu được cải thiện. 80% người tiêu dùng đánh giá hiệu ứng cấp ẩm tốt và 79% cho đồng ý đã được bảo vệ tốt hơn và trong khỏe mạnh hơn.

Khả năng làm sạch bề mặt vượt trội từ thực vật

Chỉ tính riêng Công nghệ chống ô nhiễm EXO-P, sữa rửa mặt Facial Cleanser của Rejuvaskin đã mang đến khả năng làm sạch và nâng cấp sức khỏe làn da vượt trội. Bên cạnh đó, sản phẩm tăng cường khả năng làm sạch bề mặt da với hai dẫn xuất hoạt động bề mặt từ dừa. Việc sử dụng chất làm sạch gốc thiên nhiên, sản phẩm đảm bảo hiệu quả mà không gây kích ứng hay tổn thương hàng rào da.

Phục sinh hàng rào da cấp tốc

Một điểm sáng trong bảng thành phần của Rejuvaskin Facial Cleanser chính là thành phần nước ép lô hội. Lô hội phù hợp với làn da hư tổn bởi khả năng dưỡng ẩm, kháng khuẩn nhẹ nhàng và thúc đẩy liền thương. Với công thức này, sữa rửa mặt sẽ hỗ trợ phục hồi độ ẩm tự nhiên của làn da và cải thiện một phần các phản ứng viêm bên trong. Đặc biệt phù hợp với làn da bị viêm đỏ, bong tróc do viêm da tiếp xúc.

Cách sử dụng Rejuvaskin Facial Cleanser:

Sữa rửa mặt Rejuvaskin hoạt động làm sạch tối đa khi bạn sử dụng 30-60s trên từng vùng da và 2 lần/ngày. Để tránh tình trạng kích ứng quá mức hãy làm ướt da mặt và tạo bọt sản phẩm trước khi thoa lên da. Điều này cho phép các hoạt chất làm sạch hoạt hóa ngay lập tức khi tiếp xúc với da, nâng cao hiệu suất và kết quả làm sạch da.

Đối với làn da thường xuyên trang điểm đừng bỏ qua bước tẩy trang và làm lại lần nữa với sữa rửa mặt Rejuvaskin, bạn có thể rửa 2 lần để làm sạch tốt hơn. Đừng quên sử dụng toner hoặc xịt khoáng da ngay sau khi rửa để làm dịu da nhanh hơn.

Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser sẽ giúp bạn lấy lại làn da sạch khỏe, hỗ trợ làm dịu phản ứng viêm đỏ mà không gây kích ứng. Sản phẩm hoàn toàn phù hợp với mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm và tổn thương.