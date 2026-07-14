Thực tế, chi phí phụ thuộc vào nguyên nhân hiếm muộn, độ tuổi, chất lượng trứng - tinh trùng, bệnh lý đi kèm và phương pháp điều trị phù hợp. Tại IVF Tâm Anh, mỗi cặp vợ chồng được thăm khám toàn diện và xây dựng phác đồ cá thể hóa, kết hợp các kỹ thuật hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả và hạn chế phát sinh không cần thiết.

20 giờ thứ ba, ngày 14.7.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Hiểu đúng về chi phí điều trị hiếm muộn để chủ động hành trình tìm con" với các bác sĩ của IVF Tâm Anh TP.HCM: BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo; ThS-BS Lê Đăng Khoa; BS Lê Xuân Nguyên.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) / 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).