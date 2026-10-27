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    Tư vấn sức khỏe:

    Live Hiểu đúng về sỏi mật: Điều trị hiệu quả - Ngăn biến chứng

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Sỏi mật có thể gây đau bụng, buồn nôn, đầy trướng và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

    20 giờ thứ ba ngày 27.10.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp các vấn đề về nguyên nhân hình thành sỏi mật, dấu hiệu nhận biết, trường hợp cần can thiệp và các phương pháp điều trị hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ biến chứng:

    • TTƯT-TS-BSCC Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
    • ThS-BSNT Hoàng Nam, Bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

    Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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    sỏi mật Tư vấn sức khỏe Bệnh viện đa khoa Tâm Anh

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