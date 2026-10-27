20 giờ thứ ba ngày 27.10.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp các vấn đề về nguyên nhân hình thành sỏi mật, dấu hiệu nhận biết, trường hợp cần can thiệp và các phương pháp điều trị hiệu quả, giảm thiểu nguy cơ biến chứng:

TTƯT-TS-BSCC Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS-BSNT Hoàng Nam, Bác sĩ khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

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