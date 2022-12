Hiệu phó trường THPT qua thi tuyển nhận quyết định bổ nhiệm

Theo đó, sau 2 vòng thi viết và trình bày đề án phát triển giáo dục do Sở GD- ĐT TP.HCM tổ chức, ông Phạm Hải Dương, thư ký hội đồng, giáo viên môn hóa Trường THPT An Nghĩa, huyện Cần Giờ, trúng tuyển vị trí Hiệu phó Trường THPT An Nghĩa.

Bà Đoàn Thị Kim Dương, tổ trưởng bộ môn toán, Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, trúng tuyển vị trí Hiệu phó Trường THPT An Nhơn Tây.

Bà Trần Mỹ Ngọc, thư ký hội đồng, giáo viên môn sinh Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, trúng tuyển vị trí Hiệu phó Trường THPT Quang Trung.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay đây là lần đầu tiên ngành giáo dục thay đổi hình thức bổ nhiệm vị trí hiệu phó trường THPT.

Qua kỳ thi này, theo ông Hiếu, thành phố mong muốn có đội ngũ cán bộ quản lý các trường THPT có năng lực về chuyên môn, giỏi nghiệp vụ quản lý, có đủ trình độ để chuyển đổi mô hình quản lý, hướng đến việc phát triển nhà trường theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế.





Ông Hiếu bày tỏ hy vọng việc tổ chức kỳ thi như thế này sẽ tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ cán bộ quản lý được quy hoạch, không còn tâm lý chủ quan nếu đã được quy hoạch thì chỉ cần thể hiện năng lực trong trường là được bổ nhiệm.

Thông qua hình thức thi tuyển vị trí hiệu phó trường THPT, nhiều ứng viên ở các đơn vị khác nhau có thể tham gia, tạo sự cạnh tranh để hội đồng tuyển dụng có thể lựa chọn cán bộ quản lý tốt hơn, theo ông Hiếu.

Tại lễ trao quyết định, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng 3 thầy cô giáo đã trúng tuyển đồng thời nhấn mạnh: "Các thầy cô tiếp tục phát huy sở trường của mình, cùng đóng góp cho đơn vị, hỗ trợ hiệu trưởng để có thể phát huy, đưa đơn vị mình ngày một phát triển tốt hơn”.

Đồng thời, trong lễ trao quyết định bổ nhiệm hiệu phó trường THPT, lãnh đạo TP.HCM mong muốn Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để triển khai công tác cán bộ trong ngành có hiệu quả hơn. Theo ông Dương Anh Đức, công tác cán bộ cần được thực hiện trên tinh thần chọn người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có tâm, có tầm và có kinh nghiệm, dám nghĩ và dám làm.