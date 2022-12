Hiệu quả của phương pháp Chiropractic, phục hồi chức năng và đế chỉnh hình y khoa

Phòng khám ACC đã và đang tiếp tục phát huy vị thế của một phòng khám chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống hàng đầu tại châu Á. Liệu trình điều trị tại ACC là sự kết hợp toàn diện giữa phương pháp Trị liệu Thần kinh Cột sống (Chiropractic), Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng trong trị liệu các bệnh lý cơ xương khớp mà không dùng thuốc hay phẫu thuật. ACC mong muốn được đồng hành cùng cộng đồng y khoa Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ chữa bệnh chất lượng cao cho người dân Việt Nam.

Nhiều y bác sĩ tham gia ban đầu còn băn khoăn và có phần ác cảm về phương pháp Trị liệu Thần kinh Cột sống - Chiropractic, do những lời quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội rằng phương pháp này có thể nhanh chóng trị bách bệnh. Tình trạng quảng cáo tràn lan không có kiểm chứng không chỉ khiến người bệnh quá kỳ vọng vào phương pháp này, mà còn khiến cộng đồng y khoa thêm phần nghi hoặc về tính kiểm chứng trong hiệu quả điều trị. Chính vì vậy, việc hiểu đúng về phương pháp Trị liệu Thần kinh Cột sống chính thống là cực kỳ cấp thiết. Bác sĩ Wade Brackenbury - Tổng giám đốc Phòng khám ACC, khẳng định phương pháp nắn chỉnh cột sống (Chiropractic) không phải là “thuốc tiên” chỉ cần nắn chỉnh một vài lần là chữa được mọi bệnh lý cột sống. Một liệu trình điều trị toàn diện được chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa Thần kinh Cột sống giàu kinh nghiệm thường bắt đầu từ việc chẩn đoán đúng, phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Thông thường thủ thuật nắn chỉnh cột sống kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, giúp bệnh nhân giảm đau tận gốc, và những lời khuyên về thay đổi lối sống để bệnh nhân duy trì hiệu quả lâu dài mà không tái đau.

Cùng nhìn lại những chuỗi sự kiện nổi bật của ACC vừa qua:

Ngày 25.10.2022, hội thảo Y khoa Chuyên đề: “Phương pháp Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic trong chăm sóc sức khỏe xương khớp” tại Bệnh viện An Việt (Hà Nội), bác sĩ Aubrey Gail - Bác sĩ chuyên khoa Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic tại Phòng khám ACC chi nhánh Hà Nội đã thuyết trình về phương pháp Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic và các ứng dụng trong điều trị hiệu quả các bệnh lý xương khớp. Tham dự chương trình còn có sự góp mặt của PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện đa khoa An Việt cùng các bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ điều trị, điều dưỡng và các đại diện các khoa, phòng ban.

Ngày 28.10, tại hội trường Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), với sự quy tụ của hơn 100 bác sĩ đầu ngành và điều dưỡng công tác tại các đơn vị trên địa bàn trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, bác sĩ Wade Brackenbury đã tham gia với vai trò báo cáo viên trong Hội thảo sinh hoạt khoa học chuyên đề “Hiệu quả của phương pháp Chiropractic - Phục hồi chức năng - Đế chỉnh hình y khoa”. Bác sĩ Wade cũng thực hiện thị phạm trực tiếp cho 4 bệnh nhân thực tế đang điều trị tại bệnh viện, qua đó cùng các bác sĩ và điều dưỡng tham gia chương trình trao đổi chuyên môn về phương hướng điều trị, cùng vì mục tiêu phục hồi tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài ra, các bác sĩ tham dự hội thảo được cấp chứng nhận CME từ Bệnh viện Thanh Nhàn.





Ngày 14.12.2022, tại Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), Phòng khám ACC phối hợp với Bệnh viện 199 tổ chức thành công hội thảo y khoa với chuyên đề: ”Ưu việt trong việc điều trị bệnh lý cơ xương khớp”. Với sự góp mặt của hai chuyên gia đồng thời cũng là hai diễn giả chính của buổi hội thảo: Bác sĩ Edouard Sabourdy - Chuyên khoa thần kinh cột sống, Phòng khám ACC Đà Nẵng và bác sĩ CKII Nguyễn Viết Quỳnh Thư - Phó chủ tịch Hội tiết chế dinh dưỡng Việt Nam - Trưởng khoa dinh dưỡng & Tiết chế Bệnh viện FV, cùng với sự tham dự của hơn 150 bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện 199 và một số bệnh viện khác.

Ngày 17.12 tại TP.HCM, bác sĩ Wade Brackenburry làm diễn giả cho hội thảo với chuyên đề: “Hiệu quả của phương pháp Chiropractic - Phục hồi chức năng - Đế chỉnh hình y khoa”, tham dự hội thảo gồm hơn 100 các bác sĩ và cán bộ đa chuyên khoa từ các bệnh viện lớn tại TP.HCM như: BV Chấn thương chỉnh hình, BV Đại học Y Dược TP.HCM, BV Nguyễn Tri Phương, BV Từ Dũ, BV Y học Cổ truyền TP.HCM,...

Thông qua những sự kiện trao đổi chuyên môn, Phòng khám ACC - thành viên của Tập đoàn FV ngày càng khẳng định cam kết lâu dài trong tầm nhìn chiến lược, với mong muốn được đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trên cả nước góp phần chung tay mang đến dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân Việt Nam.