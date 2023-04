Hiệu quả sản xuất kinh doanh và chìa khóa chuyển đổi số

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh

Bên cạnh các phần mềm dùng chung của EVN, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thuộc Tổng Công ty phát điện 1) đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều phần mềm mang lại hiểu quả tối ưu. Có thể kể đến như: Phần mềm quản lý vật tư thiết bị bằng QR, Phần mềm quản lý sửa chữa bảo dưỡng, Phần mềm quản lý kho than, Phần mềm chuyển đổi định kỳ thiết bị… giúp tăng hiệu quả công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phần mềm quản lý vật tư bằng mã QR CODE

Phần mềm quản lý vật tư thiết bị bằng QR (Quick Response Code) được ứng dụng là dạng mã vạch hai chiều có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hoặc iPad, điện thoại thông minh với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch, tốc độ mã hóa, nhận dạng thông tin nhanh chóng, chính xác. Với các tính năng chính như: Cập nhật hình ảnh minh họa, vị trí, xuất báo cáo… phần mềm này đã giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải giảm thiểu thời gian xuất báo cáo từ phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP), tăng cường sự phối hợp quản lý giữa thực tế và hệ thống ERP của tổ kho.

Phần mềm quản lý vật tư thiết bị bằng QR đã phát huy tối ưu công tác quản lý vật tư thiết bị tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Ngoài ra chức năng quét mã QR để cập nhật/truy xuất dữ liệu vật tư thiết bị hỗ trợ tức thời trong việc quản lý và cấp phát vật tư thiết bị tại kho, tăng năng suất làm việc của kho. Mặt khác, phần mền không giới hạn người dùng, đã giúp chủ động tra cứu tồn kho, truy xuất hình ảnh, thông số kỹ thuật vật tư thiết bị, tiết kiệm thời gian khảo sát trước khi đề nghị cấp phát. Đặc biệt, phần mềm cũng giúp các bộ phận có thể chủ động truy xuất lịch sử, thời gian nhập kho để ưu tiên đề xuất sử dụng các vật tư thiết bị có thời hạn lưu kho dài, giảm thiểu hàng tồn kho chậm biến động. Một ưu điểm nữa là phần mền này giúp giảm thiểu nhân sự phục vụ kiểm kê hàng năm từ 99 thành viên cho 8 tổ chức năng xuống còn 3 - 4 thành viên/tổ luân phiên…

Phần mềm quản lý bảo dưỡng sữa chữa

Phần mềm quản lý bảo dưỡng sữa chữa được thiết kế theo kiến trúc Microservice phục vụ phát triển ứng dụng đa nền tảng (webapp và mobile) với nhiều chức năng gồm quản lý danh mục hệ thống/thiết bị nhà máy điện, cụ thể là quản lý danh mục vật tư; quản lý bảo dưỡng hệ thống/thiết bị định kỳ; quản lý công tác sửa chữa thường xuyên; quản lý cẩm nang sửa chữa; quản lý hỗ trợ công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Phần mềm quản lý kho than

Phần mềm quản lý kho than được chạy trên nền website giao diện thân thiện dễ tiếp cận và sử dụng, được xây dựng nhằm quản lý chi tiết than có trong kho; đồng thời quản lý chặt chẽ quá trình xuất nhập, đánh đống chứa than, phá đống cấp than theo từng ca vận hành. Phần mền này cũng giúp quản lý danh sách các tàu than cho từng kho, từng nhà máy. Các kho than của các nhà máy được bố trí chi tiết theo từng kho nhỏ thuận tiện cho việc quản lý khi xuất nhập. Bên cạnh đó, phần mềm sẽ thực hiện cảnh báo tình trạng than trong các kho như than đã lưu quá lâu, mức tồn kho dưới mức định mức... Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đang dự định phát triển thêm tính năng đề xuất các phương án trộn than cho phần mềm trong năm 2023.

Phần mền quản lý vật tư thiết bị bằng QR cũng giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải giảm thiểu nhân sự phục vụ kiểm kê hàng năm

Phần mềm chuyển đổi định kỳ thiết bị

Là phần mềm máy tính ở dạng website nội bộ, chỉ truy cập được từ mạng nội bộ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thông qua wifi hoặc mạng LAN. Người chuyên trách quản lý được cấp tài khoản sẽ vào máy tính hoặc ngay cả trên điện thoại cá nhân để truy cập vào website ở mọi lúc, mọi nơi mà không cần cài đặt bất cứ phần mềm bổ sung. Khi nhập dữ liệu lịch định kỳ vào hệ thống, tất cả các thiết bị trong các nhà máy của công ty sẽ được website tự động tính toán và sắp xếp nhắc lịch các công việc định kỳ như: dừng/chạy động cơ/bơm, vệ sinh, đo cách điện các thiết bị điện… Nhắc lịch thực hiện các công việc định kỳ theo từng ngày/tháng/năm và gộp nhóm các đầu công việc theo từng hệ thống thiết bị hoặc nhà máy. Bên cạnh đó, tính năng truy xuất lịch sử cũng giúp đội ngũ quản lý và vận hành dễ dàng tìm lại nhật ký thực hiện của tất cả các công việc trong quá khứ.

Việc tiếp cận một cách nhanh nhất các thành tựu của khoa học công nghệ thông qua áp dụng các phần mềm quản lý đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất điện, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục. Đây cũng là tiền đề quan trọng để công ty thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mà EVN/EVNGENCO1 giao.