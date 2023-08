Hiệu quả từ chương trình phát triển đô thị ở Long An

Hoàn thiện các đề án nâng cấp đô thị

Theo Sở Xây dựng Long An, hiện nay, Long An có 15 đơn vị hành chính trực thuộc (13 huyện, 1 thành phố, 1 thị xã). Long An có 19 đô thị, gồm: 1 đô thị loại II là TP.Tân An; 6 đô thị loại IV là TX.Kiến Tường và các thị trấn Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa; 12 đô thị loại V là các thị trấn Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Tầm Vu, Đông Thành, Hiệp Hòa, Bình Phong Thạnh, đô thị khu vực Rạch Kiến và đô thị Long Đức Đông.

Đường vành đai TP.Tân An tạo sức bật của đô thị trung tâm tỉnh Long An Ảnh: Khả Ngân

Tỉnh Long An lấy TP.Tân An là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, đầu mối giao thông của tỉnh. TX.Kiến Tường là đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh. Các đô thị Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc là đô thị thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và vùng giáp ranh với TP.HCM.

So với các tiêu chí của đô thị loại I, TP.Tân An hiện có một số tiêu chí, tiêu chuẩn không đạt điểm tối thiểu theo quy định. Đó là tiêu chí 2 về quy mô dân số và tiêu chí 3 về mật độ dân số. TP.Tân An đang kiến nghị UBND tỉnh thiết lập chính sách, tạo điều kiện để thành phố có thể đáp ứng các tiêu chí và tiêu chuẩn. Trong đó, ưu tiên công tác lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án. Giai đoạn 2023 - 2025, TP.Tân An cần đầu tư xây dựng các dự án (DA) có khả năng khắc phục các tiêu chuẩn còn yếu và thiếu; tiếp tục triển khai các DA nằm trong danh mục DA khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn TP.Tân An được xác định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng mở rộng không gian đô thị Tân An...

Ngày 3.8.2023, Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng thống nhất với Đề án đề nghị phân loại đô thị TX.Kiến Tường đạt tiêu chí đô thị loại III, với điểm trung bình đạt 85,19 điểm. Điều này là phù hợp với quy hoạch, phát triển hệ thống đô thị quốc gia và của tỉnh, tạo đà để TX.Kiến Tường sớm trở thành đô thị động lực của vùng Đồng Tháp Mười.

Diện mạo mới trên quê hương Long An

Đến nay, diện mạo các đô thị trên địa bàn tỉnh Long An có sự thay đổi rõ nét. Nhiều công trình được đầu tư, hạ tầng đô thị được xây dựng khang trang, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cuộc sống người dân.

Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp và Khu kinh tế cửa khẩu Long An đã đi vào hoạt động ổn định, là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, dịch vụ; thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế và từ đó tạo sự kết nối liên vùng.

Đô thị Tân An sẽ được mở rộng đáng kể khi Dự án đường Vành đai TP.Tân An được đưa vào sử dụng Ảnh: Khả Ngân

Ngoài ra, thời gian tới, Long An sẽ xây dựng từ 2 - 3 khu đô thị đạt chuẩn đô thị theo quy định; khai thác các nguồn lực, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối mạng lưới đô thị vùng trong và ngoài tỉnh; kết hợp hài hòa giữa cải tạo, xây dựng khu đô thị mới và phát triển TX.Kiến Tường theo các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu;...

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Long An, cho biết Long An định hướng phát triển các đô thị có thay đổi. Cụ thể, 3 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc đang lập quy hoạch chung để phát triển đô thị trên địa bàn toàn huyện và bổ sung 6 đô thị Long Cang, Long Trạch, Long Hựu Đông (H.Cần Đước), Tân Long (H.Thủ Thừa), Phước Vĩnh Tây (H.Cần Giuộc) và Tân Mỹ (H.Đức Hòa) theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13.6.2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, để phù hợp lộ trình phát triển đô thị của tỉnh Long An trong thời gian tới.

Sở Xây dựng đã tham mưu văn bản để UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng điều chỉnh, bổ sung đô thị tỉnh Long An trong kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 24.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ.