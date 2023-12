Hiệu suất CPU Intel Meteor Lake tăng 10% sau khi cập nhật BIOS

Theo Hothardware, ASUS Zenbook 14 OLED là laptop đi kèm CPU Intel Core Ultra 7 155H thuộc thế hệ Meteor Lake, bao gồm 6 lõi Redwood P tốc độ lên đến 4,8 GHz, 8 lõi Crestmont E tốc độ lên đến 3,8 GHz và 2 lõi LP-E công suất thấp bổ sung.



Bộ xử lý Meteor Lake sẽ được hưởng lợi bởi bản cập nhật BIOS mới REUTERS

Sau khi cập nhật firmware BIOS mới nhất, hiệu suất đa luồng của ASUS Zenbook 14 OLED đã tăng 10%, ít nhất theo thử nghiệm Cinebench R23 tổng hợp. Ban đầu, mẫu laptop này chạy phiên bản firmware 201, nhưng phiên bản hiện tại là 203.

Người đánh giá tại Ultrabook Review cho biết: "Tôi đã chạy lại bài kiểm tra Cinebench trên laptop sau khi khởi động nguội. Trong Cinebench R23, TDP của bộ xử lý tăng lên 50W, nhưng khi kết thúc thử nghiệm, nó giảm xuống khoảng 35W. Trong bài kiểm tra căng thẳng kéo dài 10 phút, TDP của bộ xử lý tăng lên 50W, nhưng ổn định ở mức 28W sau 5 phút thử nghiệm. Xin lưu ý rằng hiệu suất có thể thay đổi tùy theo tải và nhiệt độ bên trong. Nói cách khác, tùy thuộc vào môi trường, chip có thể giảm điện năng mạnh mẽ và nhanh chóng hơn, do đó giá trị hiệu suất cuối cùng có thể khác nhau".

Với phiên bản 201 cho firmware BIOS, CPU Core Ultra 7 155H cung cấp hiệu năng đa luồng đạt 12.357 điểm (kết quả tốt nhất), 11.342 điểm (sau 10 phút test căng thẳng) và hiệu năng đơn luồng đạt 1.751 điểm trong phép thử Cinebench R23. Sau khi cập nhật BIOS lên phiên bản 203, hiệu năng đa luồng của CPU tăng lên 13.873 điểm (kết quả tốt nhất), 12.132 điểm (sau 10 phút test căng thẳng) và hiệu năng đơn luồng đạt 1.761 điểm.

Nhìn chung, bản cập nhật BIOS không ảnh hưởng đến hiệu năng đơn luồng của Intel Core Ultra 7 155H trên ASUS Zenbook 14 OLED, với mức tăng chỉ 0,57% là do lỗi. Tuy nhiên, hiệu suất đa luồng tăng lên rõ rệt, mức tăng 12,27% khi so sánh kết quả tốt nhất và khoảng 7% khi so sánh kết quả của các bài kiểm tra căng thẳng kéo dài 10 phút.

Phiên bản BIOS mới tối ưu hóa việc quản lý năng lượng của Intel Meteor Lake, cho phép bộ xử lý này chạy lâu hơn với hiệu suất cao hơn.