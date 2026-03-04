Hiệu trưởng, hiệu phó mầm non buộc phải tham gia giảng dạy

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 11 quy định chế độ làm việc với giáo viên mầm non. Theo đó, thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học, được quy đổi thành giờ dạy và bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức.

Cụ thể, giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: giảng dạy 5 giờ 30 phút/ngày. Giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày sẽ giảng dạy 4 giờ/ngày.

Hiệu trưởng, hiệu phó mầm non bắt buộc phải tham gia giảng dạy (ảnh minh họa) ẢNH: H.M

Thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bảo đảm 40 giờ/tuần bao gồm cả thời gian giảng để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

Định mức giờ dạy trong tuần của hiệu trưởng là 2 giờ/tuần; hiệu phó là 4 giờ/tuần.

"Hiệu trưởng, hiệu phó không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy", thông tư nêu rõ.

Khi dạy đủ định mức giờ dạy được quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi các hoạt động chuyên môn để tính tổng số giờ dạy khi tính số giờ dạy thêm (nếu có).

Ngoài ra, thông tư cũng quy định cụ thể khác như: Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự (nếu có) được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì không phải dạy bù và được tính dạy bù định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định thì cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Thông tư quy định: "Việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên mầm non phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, công bằng giữa các giáo viên mầm non trong cùng cơ sở giáo dục mầm non.

Việc phân công cho giáo viên mầm non tham gia trả trẻ hoặc đón trẻ hoặc trông trẻ buổi trưa phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ của cơ sở giáo dục mầm non".

Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ

Cũng theo quy định mới, mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ nếu đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được giảm định mức giờ dạy hoặc quy đổi ra giờ dạy trừ nhiệm vụ kiêm nhiệm…

Việc quy đổi đối với các nhiệm vụ chưa được quy định chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc chưa được quy đổi ra giờ dạy tại thông tư này do hiệu trưởng quyết định bằng văn bản, bảo đảm phù hợp với mức độ phức tạp, khối lượng công việc của nhiệm vụ được giao kiêm nhiệm. Việc quy đổi trong trường hợp này phải được thông qua cuộc họp tập thể giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Thông tư cũng quy định việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy. Ví dụ, giáo viên mầm non tham gia trông trẻ buổi trưa thì mỗi buổi được tính không quá 2 giờ dạy.

Hiệu trưởng quyết định bằng văn bản số giờ quy đổi của giáo viên mầm non được phân công trông trẻ buổi trưa bảo đảm phù hợp với số lượng trẻ ở lại bán trú, thời gian trông trẻ. Việc quy đổi trong trường hợp này phải được thông qua cuộc họp tập thể giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non.