Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhận kỷ niệm chương của Thượng viện Cộng hòa Czech

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận kỷ niệm chương của Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech ảnh: B.K

Chiều nay (19.11), Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình tiếp đón và làm việc với phái đoàn Chủ tịch thượng viện Cộng hòa Czech nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đã trao kỷ niệm chương cho tiến sĩ Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vì những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia. Dịp này, tiến sĩ Phan Đạo, Giám đốc Trung tâm Hợp tác châu Âu của trường, cũng nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech.

Tiến sĩ Phan Đạo, Giám đốc Trung tâm Hợp tác châu Âu của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, là một trong hai nhà giáo nhận kỷ niệm chương từ Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech đợt này

ảnh: B.K

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đánh giá cao nỗ lực của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong việc thúc đẩy các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học và hợp tác giáo dục với các cơ sở giáo dục ĐH của Czech. Ông nhấn mạnh Trường ĐH Tôn Đức Thắng là "một trong những trường ĐH Việt Nam có hoạt động hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả nhất với các đối tác Czech", góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil đã dành thời gian trao đổi, thảo luận cùng giảng viên và sinh viên trường về các cơ hội hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng thêm nhiều chương trình kết nối giữa sinh viên hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt, Chủ tịch Thượng viện có bài thuyết trình về chủ đề "Châu Âu và châu Á", giao lưu với sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ Trần Trọng Đạo bày tỏ sự vinh dự được đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil cùng đoàn đại biểu cấp cao gồm các nghị sĩ, đại diện các trường ĐH và các doanh nghiệp Cộng hòa Czech đến thăm trường.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Czech Milos Vystrcil trao đổi, thảo luận cùng giảng viên và sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng chiều nay (19.11)

Ảnh: B.K

Trong bài phát biểu, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng và quyết tâm của trường trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các trường ĐH, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp của Cộng hòa Czech. "Chúng tôi tin tưởng rằng giữa hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Nhà trường sẵn sàng hợp tác trong các chương trình đào tạo bậc ĐH, trao đổi giảng viên, thực hiện các dự án nghiên cứu chung, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghiệp", tiến sĩ Đạo nói thêm.

Thông tin thêm, tiến sĩ Trần Trọng Đạo cho biết Bộ GD-ĐT đã giao cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng đại diện cho các trường ĐH Việt Nam trong việc triển khai các chương trình hợp tác giáo dục đại học với Cộng hòa Czech. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn, khẳng định vai trò tiên phong của trường trong việc xây dựng cầu nối giữa hai nền giáo dục. "Chúng tôi tin tưởng rằng những nỗ lực chung sẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực - các chương trình đào tạo mới, công trình nghiên cứu giá trị và tình hữu nghị bền lâu giữa sinh viên, giảng viên hai nước Việt Nam – Czech", Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói thêm.