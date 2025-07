Hiệu ứng ‘Sensory Design’ đánh thức trải nghiệm đa giác quan bên trong căn hộ Elysian

Sensory Design - Nghệ thuật thiết kế đánh thức cảm xúc thăng hoa

Kiến trúc sư nổi tiếng người Phần Lan Juhani Pallasmaa, tác giả cuốn The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses nhận định, một không gian sống đích thực mang đến trải nghiệm đa giác quan, nơi kiến trúc không chỉ làm hài lòng thị giác mà còn chạm đến thính giác, xúc giác, khứu giác và cả vị giác.

Đó chính là tinh thần Sensory Design, ứng dụng thiết kế cảm quan được đưa vào không gian sống một cách tinh tế . Phong cách này tập trung khơi gợi và kích thích tối đa các rung cảm, làm phong phú trải nghiệm sống của con người và cải thiện tâm trạng. Chủ đầu tư hàng đầu Malaysia - Gamuda Land đã giới thiệu phong cách kiến trúc độc đáo này đến nước ta thông qua dự án Elysian.

Phong cách thiết kế Sensory Design biến Elysian thành không gian sống đánh thức cảm xúc thăng hoa vượt ngoài giới hạn của thị giác

Nổi bật tại khu Đông TP.HCM nhờ mang "mã gen" xanh cùng những giá trị khác biệt của chủ đầu tư, Elysian là sự tổng hòa của 2 phương thức Biophilic Design (thiết kế ưa sinh học) và Sensory Design (thiết kế cảm quan) tạo nên một không gian sống tràn đầy cảm xúc. Từ các căn studio, 1-2-3 phòng ngủ, cho đến 2 bộ sưu tập phiên bản giới hạn Lanai và Potted Plant, cùng 14 siêu phẩm Sky Villa (Penthouse) đều mở ra một không gian sống xanh bền vững và khơi nguồn cảm hứng bất tận.

Từ kiến trúc đầy cảm hứng đến hành trình trải nghiệm sống đa giác quan

Tất cả các loại hình căn hộ của Elysian đều có kết cấu vuông vức và sử dụng vật liệu nội thất cao cấp, từ kết cấu gỗ ấm áp, bề mặt tường láng mịn đến sự mát mẻ của gạch lát, cùng màu sắc hài hòa. Yếu tố ban đầu tạo nên một không gian xúc chạm (xúc giác) đầy tinh tế, mang lại cảm giác an yên và thư thái ngay khi bước vào.

Mỗi một khoảng không gian bên trong căn hộ Elysian đều là một hành trình trải nghiệm bất tận của các giác quan

Toàn bộ các căn hộ tại đây, dù là căn Studio đa năng đến những biệt thự trên không Sky Villa, đều sở hữu cửa sổ rộng cao kịch trần và đa dạng cấu trúc thiết kế logia, hay ban công. Sự đầu tư trong thiết kế này mở ra tầm nhìn (thị giác) khoáng đạt, đón trọn ánh sáng tự nhiên và khí trời mát lành cho gia chủ.

Vượt lên trên cảm nhận thị giác là trải nghiệm thanh âm (thính giác) êm dịu trong căn hộ Elysian. Không đơn thuần chỉ là việc cách âm và giảm thiểu tiếng ồn, nhờ mảng xanh nhiều tầng tán được bố trí, sắp đặt tối ưu, cư dân Elysian còn có thể lắng nghe khúc hòa tấu rộn ràng của thiên nhiên, của hàng cây rì rào trong gió hay tiếng chim hót véo von mỗi ngày.

Việc kết hợp mùi hương vào thiết kế cũng là một cách đặc biệt đánh dấu cảm xúc và giúp con người kết nối chặt chẽ hơn với không gian. Tại Elysian, khứu giác được đánh thức bởi luồng không khí trong lành đến từ mảng xanh đa tầng, đa dạng hơn 44 loài thực vật đặc trưng bản địa hiện diện ở khắp nơi, ngập tràn khuôn viên nội khu, điểm xuyết tại các vườn treo trên không, hay len lỏi vào không gian bên trong căn hộ, mang theo những "nốt hương" nguyên bản từ tự nhiên xanh mát.

Nâng tầm phong cách "Sensory" với căn hộ Lanai và Potted Plant: "Chạm cảm xúc, kết nối thiên nhiên"

Sự giao thoa hài hòa giữa hai ngôn ngữ kiến trúc từ Sensory Design và thiết kế ưa sinh học Biophilic được thể hiện rõ nét nhất ở bộ sưu tập căn hộ "độc bản": Lanai và Potted Plant. Cộng hưởng hoàn hảo này không chỉ góp phần gia tăng kết nối sâu sắc với thiên nhiên mà còn đánh thức và nâng niu từng giác quan, tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho không gian sống đẳng cấp và "cá nhân hoá" của mỗi chủ nhân.

Tại Elysian, bộ sưu tập giới hạn 156 căn hộ Lanai được ví như sở hữu "phòng khách thứ hai" ngoài trời với khoảng không gian ban công rộng đến 1,8m.

"Hiên nhà giữa không trung" Lanai với ban công rộng 1,8m trở thành nơi thưởng lãm đầy tao nhã cho các chủ nhân "chill" giữa thiên nhiên và gió trời tươi mát

Bên cạnh tính thẩm mỹ khi được trang bị hệ lam trượt êm mượt, cùng mặt sàn lát gỗ tạo cảm giác ấm áp, sang trọng cho từng điểm chạm của đôi chân, bố cục rộng thoáng của Lanai còn góp phần tạo ra một không gian thư giãn đầy tao nhã cho gia chủ. Nơi đây là "đài vọng cảnh" tuyệt vời để ngắm nhìn bức tranh nội khu xanh mát với thảm thực vật đa tầng được thiết kế đan xen, đồng thời đón trọn ánh nắng tự nhiên và luồng khí đối lưu trong khu phức hợp.

"Vườn treo" xanh mướt mát đầy cảm hứng của dòng căn hộ Potted Plant

Cùng nằm trong bộ sưu tập độc bản, dòng căn hộ Potted Plant sở hữu "vườn treo" đặc biệt ấn tượng dành cho mỗi gia chủ. Với thiết kế độc đáo được lấy cảm hứng từ các tầng sinh học của rừng cây, mỗi căn hộ Potted Plant với hệ thực vật xanh mướt mát nơi ban công được bố trí khéo léo, tạo thành mặt tiền xanh độc đáo chạy dọc từ trệt đến nóc tòa tháp. Nơi giúp cho gia chủ thoát khỏi nhịp sống phố thị hối hả bên ngoài và đắm mình trong vườn ươm xanh biếc riêng biệt tại tổ ấm của mình.

Chính bởi những yếu tố khác biệt vượt trội đó, Elysian đã được thị trường đón nhận tích cực, ghi nhận lượng đặt trước (booking) choáng ngợp chỉ ngay sau sự kiện Kick-off (ra quân) vào cuối tháng 5 vừa qua. Chủ đầu tư dự kiến sẽ mở bán chính thức dự án vào tháng 7 tới đây. Các sàn phân phối lớn cho biết "sức nóng" hiện đang tăng lên từng ngày, đặc biệt là với dòng sản phẩm "signature" Lanai và Potted Plant, dự báo sẽ có cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt vào ngày chốt căn.