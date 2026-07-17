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Tư vấn sức khỏe

Live Hiểu về bệnh tim mạch & phòng ngừa nhồi máu cơ tim, suy tim

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Được ví như 'kẻ giết người thầm lặng', bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và toàn cầu. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ bị bỏ qua, biến cố bất ngờ và ngày càng trẻ hóa.

Điển hình là nhồi máu cơ tim gây thiếu máu cơ tim đột ngột, hoại tử vùng cơ tim bị thiếu máu. Bệnh nhân sống sót sau nhồi máu cơ tim có nguy cơ tái phát và tỷ lệ tử vong cao gấp 6 lần so với người khỏe mạnh cùng độ tuổi. Trong khi đó, suy tim là chặng cuối của hầu hết bệnh tim mạch, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng sống và tuổi thọ người bệnh.

19 giờ thứ sáu, ngày 17.7.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Hiểu về bệnh tim mạch & phòng ngừa nhồi máu cơ tim, suy tim", với sự tham gia của các chuyên gia hệ thống BVĐK Tâm Anh TP.HCM: PGS-TS-BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch; ThS-BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc - Bác sĩ khoa Nội tim mạch; ThS-BS Phạm Đỗ Anh Thư - Trưởng đơn vị bệnh van tim.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Tiktok: Báo Thanh niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc gọi qua hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để được tư vấn.


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