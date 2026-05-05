Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD 'đại náo' sân khấu OSUNFEST 2026

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
05/05/2026 20:00 GMT+7

Ban tổ chức OSUNFEST 2026 vừa xác nhận dàn line-up chính thức cho sự kiện ngày 6.6 tới tại TP.HCM, với sự hội ngộ của hàng loạt ngôi sao bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế ăn khách.

HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD 'đại náo' sân khấu OSUNFEST 2026 - Ảnh 1.

Soobin (trái) và Quang Hùng Master D sẽ cùng trình diễn chung trên sân khấu OSUNFEST 2026

Ảnh: BTC

Bên cạnh những cái tên đã công bố trước đó như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, danh sách biểu diễn vừa bổ sung thêm Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều. Sự góp mặt của 8 nghệ sĩ với những phong cách âm nhạc riêng biệt đang dần định hình chân dung của OSUNFEST 2026, sự kiện âm nhạc quy mô lớn mùa hè này.

Sự xuất hiện của bộ ba Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho đêm diễn. Nếu Quang Hùng MasterD sở hữu thế mạnh của một "hit-maker" với các ca khúc có độ lan tỏa rộng, thì RHYDER đại diện cho làn sóng nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc rap/hip-hop đương đại. Trong khi đó, Pháp Kiều là nhân tố mang đến sự khác biệt về cá tính trình diễn.

Một trong những điểm nhấn là sự hội ngộ giữa các đại diện tiêu biểu của hai chương trình Anh trai say hi Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi dàn nghệ sĩ từ "Say hi" thường gắn liền với hình ảnh năng động, đa năng, thì các gương mặt từ "Chông gai" lại gây dấu ấn bởi bản lĩnh sân khấu và chiều sâu nội lực. Việc các nghệ sĩ này đứng chung sân khấu đặt ra kỳ vọng về những màn kết hợp mới mẻ, thay vì chỉ là những tiết mục đơn lẻ thông thường.

OSUNFEST 2026 không đi theo mô-típ concert truyền thống mà hướng tới xây dựng không gian trải nghiệm có tính kết nối xuyên suốt. Sân khấu tại Vạn Phúc City (TP.HCM) được thiết kế theo hướng chuyển động đa chiều, sử dụng hệ thống bàn nâng linh hoạt để thay đổi không gian biểu diễn theo từng chủ đề. Ban tổ chức cho biết, hệ thống ánh sáng và kỹ thuật laser cũng được tích hợp chặt chẽ vào cấu trúc trình diễn nhằm dẫn dắt nhịp điệu và cảm xúc khán giả. Với quy mô dự kiến đón 25.000 người tham dự, sự kiện được đầu tư mạnh về hạ tầng kỹ thuật.

Ngay sau khi công bố dàn line-up đầy đủ, thông tin về vé cũng chính thức được xác nhận. Cuộc đua "săn vé" trên hệ thống Ticketbox sẽ bắt đầu với hai giai đoạn: Đợt pre-sale dành riêng cho chủ thẻ OCB vào ngày 8.5, sau đó mở bán rộng rãi cho công chúng trong hai ngày 9 và 10.5.

Khám phá thêm chủ đề

HIEUTHUHAI OSUNFEST Quang Hùng MasterD sự kiện âm nhạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận