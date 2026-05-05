HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD 'đại náo' sân khấu OSUNFEST 2026

Soobin (trái) và Quang Hùng Master D sẽ cùng trình diễn chung trên sân khấu OSUNFEST 2026 Ảnh: BTC

Bên cạnh những cái tên đã công bố trước đó như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE, danh sách biểu diễn vừa bổ sung thêm Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều. Sự góp mặt của 8 nghệ sĩ với những phong cách âm nhạc riêng biệt đang dần định hình chân dung của OSUNFEST 2026, sự kiện âm nhạc quy mô lớn mùa hè này.

Sự xuất hiện của bộ ba Quang Hùng MasterD, RHYDER và Pháp Kiều được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm màu sắc cho đêm diễn. Nếu Quang Hùng MasterD sở hữu thế mạnh của một "hit-maker" với các ca khúc có độ lan tỏa rộng, thì RHYDER đại diện cho làn sóng nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc rap/hip-hop đương đại. Trong khi đó, Pháp Kiều là nhân tố mang đến sự khác biệt về cá tính trình diễn.

Một trong những điểm nhấn là sự hội ngộ giữa các đại diện tiêu biểu của hai chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong khi dàn nghệ sĩ từ "Say hi" thường gắn liền với hình ảnh năng động, đa năng, thì các gương mặt từ "Chông gai" lại gây dấu ấn bởi bản lĩnh sân khấu và chiều sâu nội lực. Việc các nghệ sĩ này đứng chung sân khấu đặt ra kỳ vọng về những màn kết hợp mới mẻ, thay vì chỉ là những tiết mục đơn lẻ thông thường.

OSUNFEST 2026 không đi theo mô-típ concert truyền thống mà hướng tới xây dựng không gian trải nghiệm có tính kết nối xuyên suốt. Sân khấu tại Vạn Phúc City (TP.HCM) được thiết kế theo hướng chuyển động đa chiều, sử dụng hệ thống bàn nâng linh hoạt để thay đổi không gian biểu diễn theo từng chủ đề. Ban tổ chức cho biết, hệ thống ánh sáng và kỹ thuật laser cũng được tích hợp chặt chẽ vào cấu trúc trình diễn nhằm dẫn dắt nhịp điệu và cảm xúc khán giả. Với quy mô dự kiến đón 25.000 người tham dự, sự kiện được đầu tư mạnh về hạ tầng kỹ thuật.

Ngay sau khi công bố dàn line-up đầy đủ, thông tin về vé cũng chính thức được xác nhận. Cuộc đua "săn vé" trên hệ thống Ticketbox sẽ bắt đầu với hai giai đoạn: Đợt pre-sale dành riêng cho chủ thẻ OCB vào ngày 8.5, sau đó mở bán rộng rãi cho công chúng trong hai ngày 9 và 10.5.