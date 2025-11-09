Highlight CLB Công an TP.HCM 3-4 Ninh Bình: Lội ngược dòng khó tin

CLB Ninh Bình giành chiến thắng 4-3, nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Công an Hà Nội lên thành 7 điểm. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM đứng thứ 5 với 11 điểm.