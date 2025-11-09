Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight CLB Công an TP.HCM 3-4 Ninh Bình: Lội ngược dòng khó tin
Video Thể thao

Quỳnh Phương
09/11/2025 21:57 GMT+7

CLB Ninh Bình giành chiến thắng 4-3, nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Công an Hà Nội lên thành 7 điểm. Trong khi đó, CLB CA TP.HCM đứng thứ 5 với 11 điểm.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

