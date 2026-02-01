Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight ĐH Văn Hiến 3-0 CLB Thanh Niên TP.HCM: Thế trận vượt trội
Video Thể thao

Highlight ĐH Văn Hiến 3-0 CLB Thanh Niên TP.HCM: Thế trận vượt trội

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
01/02/2026 22:24 GMT+7

ĐH Văn Hiến thi đấu áp đảo và tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 3-0 trước CLB Thanh Niên TP.HCM, qua đó khẳng định sức mạnh tại giải hạng nhất.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight CLB CAHN 3-2 CLB Ninh Bình: Cuộc soán ngôi đầu kịch tính

Highlight CLB CAHN 3-2 CLB Ninh Bình: Cuộc soán ngôi đầu kịch tính

Bản lĩnh trong thời điểm quyết định giúp CLB CAHN bảo toàn chiến thắng 3-2 trước CLB Ninh Bình, qua đó chính thức vươn lên dẫn đầu V-League với 29 điểm sau 11 trận và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Highlight CLB Công an TP.HCM 2-1 CLB PVF-CAND: Tiến Linh hỏng pen, chủ nhà thắng kịch tính

Highlight CLB HAGL 1-0 CLB Đà Nẵng: Trung Kiên tỏa sáng, 3 điểm quý giá

Khám phá thêm chủ đề

Highlight ĐH Văn hiến CLB Thanh Niên TP.HCM Giải hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận