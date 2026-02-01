Highlight ĐH Văn Hiến 3-0 CLB Thanh Niên TP.HCM: Thế trận vượt trội

ĐH Văn Hiến thi đấu áp đảo và tận dụng tốt các cơ hội để giành chiến thắng 3-0 trước CLB Thanh Niên TP.HCM, qua đó khẳng định sức mạnh tại giải hạng nhất.