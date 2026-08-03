Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight đội tuyển Campuchia 3-0 Timor Leste: Chiến thắng đầu tiên | ASEAN Cup 2026
Video Thể thao

Highlight đội tuyển Campuchia 3-0 Timor Leste: Chiến thắng đầu tiên | ASEAN Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Campuchia có chiến thắng đầu tiên tại ASEAN Cup 2026 khi vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Xe bọc thép, cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh trước trận Indonesia - đội tuyển Việt Nam

Xe bọc thép, cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh trước trận Indonesia - đội tuyển Việt Nam

Hàng nghìn nhân sự an ninh, trong đó có hơn 1.100 cảnh sát, cùng xe bọc thép, lực lượng chống bạo động và mô tô chuyên dụng được triển khai tại sân Pakansari trước trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam.

5 điểm nóng có thể quyết định trận Indonesia - đội tuyển Việt Nam

Giải mã Thom Haye - ‘bộ não’ nguy hiểm nhất của đội tuyển Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

Highlight Đội tuyển Campuchia đội tuyển Timor Leste ASEAN Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận