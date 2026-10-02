Highlight đội tuyển Thái Lan 1-2 Philippines: Chiến thắng chia tay FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Philippines khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Thái Lan, qua đó có màn chia tay giải đấu đầy ấn tượng.