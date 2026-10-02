Highlight đội tuyển Thái Lan 1-2 Philippines: Chiến thắng chia tay FIFA ASEAN Cup

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Pakistan để tranh HCĐ FIFA ASEAN CupBị Pakistan dẫn trước trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam bùng nổ sau giờ nghỉ với 4 bàn thắng của Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Williams Minh Hoàng, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2.Highlight đội tuyển Việt Nam 4-2 Pakistan: Hú vía giành vé tranh HCĐ FIFA ASEAN CupHCB quyền anh ASIAD 20 Nguyễn Thị Tâm: ‘Dành tặng cho người bố đã mất của em' Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Đội tuyển thái lan Đội tuyển Philippines FIFA ASEAN Cup
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