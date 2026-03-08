Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Highlight Đồng Tháp 0-1 Bắc Ninh: Vỡ òa phút bù giờ
Video Thể thao

Highlight Đồng Tháp 0-1 Bắc Ninh: Vỡ òa phút bù giờ

08/03/2026 22:14 GMT+7

Bắc Ninh giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Đồng Tháp nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, mang đến khoảnh khắc vỡ òa cho đội khách.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

