Highlight Port FC 1-3 Persib Bandung: Thắng thuyết phục

Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn Tin liên quan Highlight Thể Công Viettel 1-3 Hà Tĩnh: Thua đậm ngay trên sân nhà, chủ nhà rơi xuống hạng 11Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh ngay trên sân nhà ở vòng 3 V-League 2026-2027, diễn ra tối 8.10. Trận thua khiến đội bóng áo lính tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.Highlight CLB Công an Hà Nội 1-0 Lion City Sailors: Leo Artur tỏa sáng, đại diện Việt Nam giành trọn 3 điểmThêm Hoàng Hên chấn thương, hàng công đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup càng thêm khó Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Highlight Port FC Persib Bandung ASEAN Club Championship Shopee Cup
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