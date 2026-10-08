    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Highlight Port FC 1-3 Persib Bandung: Thắng thuyết phục
    VideoThể thao

    Highlight Port FC 1-3 Persib Bandung: Thắng thuyết phục

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Persib Bandung đánh bại Port FC với tỷ số 3-1 tại ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027. Đại diện Indonesia có màn trình diễn hiệu quả để giành trọn 3 điểm trước đội bóng Thái Lan.

    Xem ASEAN Club Championship Shopee Cup™ 2026/27 trực tiếp & độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Highlight Thể Công Viettel 1-3 Hà Tĩnh: Thua đậm ngay trên sân nhà, chủ nhà rơi xuống hạng 11

    Highlight Thể Công Viettel 1-3 Hà Tĩnh: Thua đậm ngay trên sân nhà, chủ nhà rơi xuống hạng 11

    Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 trước Hà Tĩnh ngay trên sân nhà ở vòng 3 V-League 2026-2027, diễn ra tối 8.10. Trận thua khiến đội bóng áo lính tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

    Highlight CLB Công an Hà Nội 1-0 Lion City Sailors: Leo Artur tỏa sáng, đại diện Việt Nam giành trọn 3 điểm

    Thêm Hoàng Hên chấn thương, hàng công đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup càng thêm khó

    Khám phá thêm chủ đề

    Highlight Port FC Persib Bandung ASEAN Club Championship Shopee Cup

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận