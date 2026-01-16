Highlight Trường ĐH Sài Gòn (SGU) 2-0 Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn (BKC): Hoàng Nhật lập cú đúp

Trận đấu giữa Trường ĐH Sài Gòn (SGU) và Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn (BKC) diễn ra trong khuôn khổ vòng loại khu vực TP.HCM tại Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 Cúp THACO. Ở lượt trận thứ hai bảng 4, SGU tạo bất ngờ khi giành chiến thắng 2-0 trước BKC, qua đó có được 3 điểm quan trọng để nuôi hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng đấu được đánh giá cân tài cân sức này.