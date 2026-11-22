Highlight U.17 Cộng hòa Dominica 1-1 U.17 Montenegro: Hai tân binh World Cup bất phân thắng bại

U.17 Cộng hòa Dominica và U.17 Montenegro hòa nhau 1-1 ở lượt trận mở màn bảng J FIFA U.17 World Cup 2026 ngày 21.11. Đây là lần đầu tiên cả 2 đội góp mặt tại vòng chung kết giải đấu. U.17 Cộng hòa Dominica được lựa chọn thay thế U.17 Mỹ tại bảng J, trong khi U.17 Montenegro cũng đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ nước nhà. Kết quả hòa khiến 2 đội cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.