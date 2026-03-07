Higlight CLB TP.HCM 0-0 ĐH Văn Hiến: Trận hòa nhạt nhòa

CLB TP.HCM và ĐH Văn Hiến không tạo ra nhiều điểm nhấn trong trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, khi cả hai đội đều thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
Bình luận
(0)
Hotline
0906 645 777
Liên hệ quảng cáo
0908 780 404
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Phó tổng biên tập: Hải Thành
Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng
Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng
Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung
Bình luận
(0)
Bình luận (0)