Higlight CLB TP.HCM 0-0 ĐH Văn Hiến: Trận hòa nhạt nhòa
Video Thể thao

Higlight CLB TP.HCM 0-0 ĐH Văn Hiến: Trận hòa nhạt nhòa

TT Phát triển Nội dung số
07/03/2026 21:14 GMT+7

CLB TP.HCM và ĐH Văn Hiến không tạo ra nhiều điểm nhấn trong trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, khi cả hai đội đều thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Highlight HAGL 0-1 CLB Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik xuất thần

Highlight HAGL 0-1 CLB Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik xuất thần

CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trên sân của HAGL, trong trận đấu mà thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng.

Highlight SLNA 1-0 Hải Phòng: Chiến thắng cảm xúc trên sân nhà

Highlight CLB Ninh Bình 1-1 Đà Nẵng: Không bảo toàn được lợi thế

Bình luận (0)

