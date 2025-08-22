Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Hikid tiếp tục giữ vững niềm tin người tiêu dùng nhờ chất lượng được kiểm chứng

Phương Anh
Phương Anh
22/08/2025 11:30 GMT+7

Theo kết luận của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, sản phẩm Hikid đạt theo chỉ tiêu chất lượng của đơn vị sản xuất công bố và tiếp tục được lưu thông hợp pháp tại thị trường Việt Nam. Kết luận này không chỉ là một thông tin quan trọng với người tiêu dùng, mà còn khẳng định niềm tin vào chất lượng của dòng sản phẩm dinh dưỡng Hikid - sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc đang được nhiều gia đình Việt tin dùng.

Ngày 17.8.2025, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) đã đưa tin về kết luận chính thức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội liên quan đến chất lượng sản phẩm sữa Hikid. Theo đó, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội khẳng định, sản phẩm Hikid đạt theo chỉ tiêu chất lượng của đơn vị sản xuất công bố và tiếp tục được lưu thông hợp pháp tại thị trường Việt Nam.

Hikid tiếp tục giữ vững niềm tin người tiêu dùng nhờ chất lượng được kiểm chứng- Ảnh 1.

Được biết, sản phẩm dinh dưỡng Hikid được sản xuất bởi ILDONG FOODIS - một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc với lịch sử phát triển hơn 50 năm, uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em. Hikid là sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 1-9 tuổi, được ưa chuộng rộng rãi tại Hàn Quốc và đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu gia đình tại Việt Nam.

Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển với công thức chuyên biệt cho trẻ em Hàn Quốc, phù hợp với thể trạng trẻ em châu Á, trong đó có Việt Nam. Công thức này được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn khắt khe mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con em mình.

Sản phẩm Hikid về Việt Nam được nhập khẩu nguyên lon, tuân thủ các quy trình vận chuyển và bảo quản, đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa thị trường Hàn Quốc và Việt Nam. Hikid đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp phép lưu hành, với hồ sơ công bố sản phẩm và chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Hikid trong hơn 10 năm qua. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm tiêu chuẩn và chất lượng nội địa từ các quốc gia phát triển, Phương Linh đã xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc, khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu với đối tác và người tiêu dùng.

Hikid tiếp tục giữ vững niềm tin người tiêu dùng nhờ chất lượng được kiểm chứng- Ảnh 2.

Ông Kim Kwang Weon, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Ildong Foodis (trái) và bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Công ty Phương Linh

ẢNH: PHƯƠNG LINH

Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh vinh dự được bình chọn vào "Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu Việt Nam năm 2024", do Viện Kinh tế và Văn hóa phối hợp cùng Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

"Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Sự minh bạch trong hoạt động phân phối cùng những kiểm định chất lượng từ cơ quan chức năng góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng trên thị trường" - Đại diện Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh nhấn mạnh.

