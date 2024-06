Him Lam Thường Tín: Lựa chọn hoàn hảo của nhóm khách ở và đầu tư

Giữa bối cảnh phân khúc chung cư đang dần hạ nhiệt, phân khúc nhà thấp tầng lại có dấu hiệu hồi phục khiến nhiều nhà đầu tư nhanh chóng chuyển hướng tìm cho mình bến đỗ an toàn. Bên cạnh đó, việc quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm cũng làm cho thị trường nhà thấp tầng, liền kề, nhà riêng lẻ, đất nền các khu vực ven đô trở nên "sốt" hơn bao giờ hết. Trong đó, số ít những dự án hội tụ đủ các ưu thế vượt trội: vị trí đắc địa, thiết kế shophouse 2 trong 1, quy hoạch bài bản đồng bộ cùng pháp lý minh bạch như Him Lam Thường Tín chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho cả nhóm khách hàng ở lẫn đầu tư thời điểm này.

Him Lam Thường Tín cái tên "hút khách" trong thời gian gần đây Ảnh Trường Sơn Land

Với thiết kế 5 tầng theo mô hình shophouse 2 mặt tiền, Him Lam Thường Tín đáp ứng giá trị thương mại kép: vừa thuận tiện cho nhu cầu an cư; vừa đảm bảo phù hợp để kinh doanh - cho thuê hiệu quả. Trong đó, tầng 1 và 2 phục vụ cho việc kinh doanh, văn phòng; tầng 3, 4, 5 là không gian riêng tư dành cho gia đình.

Đặc biệt, tất cả các căn shophouse được thiết kế thông minh với giếng trời, thang máy, thang bộ được bố trí khoa học để có thể đón không khí và nguồn sáng tự nhiên vào phòng, mang lại sự thông thoáng và tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho chủ nhân sở hữu.

Ghi điểm với thiết kế thông minh, tối ưu hóa chi phí và diện tích, Him Lam Thường Tín được xem là lựa chọn đầu tư lý tưởng, kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống đẳng cấp và tiềm năng kinh doanh vượt trội, mang lại giá trị kép cho chủ sở hữu.

Hưởng lợi từ chuỗi tiện ích nội - ngoại khu đa dạng và hoàn chỉnh, cộng đồng cư dân Him Lam Thường Tín được tận hưởng cuộc sống "một bước xuống phố", đồng thời mang đến cơ hội "2 trong 1" vừa đầu tư kinh doanh vừa nâng tầm chất lượng cuộc sống. Thêm vào đó, Him Lam Thường Tín còn được bao quanh bởi các khu dân cư đông đúc, các văn phòng, bệnh viện, trường học và cơ quan hành chính nên thu hút lượng lớn cán bộ công chức, nhân viên văn phòng và chuyên gia đến sinh sống và làm việc. Điều này tạo ra một nguồn khách hàng dồi dào và không ngừng gia tăng cho các căn shophouse tại đây, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh phát triển sôi động.

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa giao nhau giữa 2 trục đường chính huyết mạch là Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với tỉnh lộ 427B giúp kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ (đường thủy Sông Hồng, đường sắt Bắc - Nam,...) tất cả tạo nên kết nối vùng hoàn mỹ cho Him Lam Thường Tín.

Him Lam Thường Tín - Lựa chọn hoàn hảo cho cả khách ở và đầu tư Ảnh Trường Sơn Land

Him Lam Thường Tín hiện đã và đang tiếp tục triển khai bàn giao nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng. Điều này chính là bảo chứng về pháp lý của dự án, giúp khách hàng và nhà đầu tư an tâm hơn khi lựa chọn Him Lam Thường Tín là nơi an cư và đầu tư bền vững.

Đơn vị kinh doanh và phát triển dự án - Trường Sơn Land đang tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn với mức chiết khấu trực tiếp lên tới 9,5%, hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm và 100% khi thế chấp bằng bất động sản khác. Đặc biệt, Him Lam Thường Tín đang có chính sách cam kết thuê lại đến 95 triệu đồng/tháng giúp khách hàng có thể tối ưu hóa tài chính và gia tăng cơ hội đầu tư hiệu quả.

Là một trong những dự án được đầu tư bài bản, xây dựng hoàn thiện, minh bạch về pháp lý, cùng chính sách hấp dẫn, Him Lam Thường Tín được khách hàng, nhà đầu tư đánh giá cao do tính an toàn và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Với những ưu thế vượt trội, Him Lam Thường Tín chính là lựa chọn ưu việt dành cho khách hàng có nhu cầu ở thực và kinh doanh, đầu tư lâu dài.