Hình ảnh cây me bật gốc đè nhiều xe máy ở trung tâm TP.HCM vào trưa nay

Theo người dân tại khu vực này, vụ việc cây me bật gốc xảy ra vào khoảng 2 giờ cùng ngày. Thời điểm đó, có mưa và gió lớn nên làm cây ngã, bật gốc hướng về đường Huyền Trân Công Chúa và đè lên làm nghiêng một cây bên cạnh. Lúc này, nhiều người đang ở bên trong nhà, đồng thời một số bảo vệ ở đây cũng vào mái hiên để tránh mưa nên may mắn tránh được. Tuy nhiên, vì tán cây lớn nên đè lên nhiều xe máy đang đậu trên vỉa hè và bị hư hại.

Cây me bị bật gốc này nằm trước căn nhà số 97 và một phòng khám trị liệu thần kinh cột sống (đoạn giữa của giao lộ Nguyễn Du – Nguyễn Trung Trực đến Huyền Trân Công Chúa). Cây me này có tán rộng, cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 50 cm. Khi ngã, cây me lộ cả gốc và có dấu hiệu mục, rỗng.

Cây mẹ bị bật gốc nằm trên đường Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1 Ảnh: Phạm Hữu

Cây bị bật gốc, ngã về hướng đường Huyền Trân Công Chúa

Cây me có chiều cao khoảng 15 m, đường kính khoảng 50 cm, ngã về hướng đường Huyền Trân Công Chúa

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa đoạn đường khoảng 200 m. Đồng thời xử lý các vấn đề điện và giải phóng hiện trường.

Theo bản tin được phát lúc 14 giờ 40 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, có mưa kèm giông, sét trên khu vực H.Cần Giờ, H.Bình Chánh, H.Nhà Bè, Q.Bình Tân… Ngoài ra, mây giông trên khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An đang di chuyển về phía TP.HCM.

Trong hình, 2 xe máy bị thân cây đè lên làm hư hại

Vị trí 2 xe máy bị cây đè nằm cạnh một khách sạn

Gốc cây me bị bật lên khỏi mặt đất

Sau sự cố ngã cây, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường

Đơn vị này cũng dự báo, trong khoảng 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa rào, kèm theo giông sét cho các khu vực quận, huyện nói trên. Sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 – 7, mưa lớn gây ngập cục bộ.