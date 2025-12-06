Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hình ảnh cô gái vừa bơi vừa lướt điện thoại, mạng xã hội 'hoang mang'

Kiến Văn
Kiến Văn
06/12/2025 09:56 GMT+7

Cảnh quay người phụ nữ bơi vẫn dùng điện thoại khiến nhiều người lo ngại xã hội đang chìm sâu vào cơn nghiện thiết bị số.

Được chia sẻ bởi trang meme nổi tiếng Brown Cardigan, đoạn video bắt đầu với cảnh những người bơi lội thư giãn tại hồ bơi Bondi Icebergs ở Sydney (Úc). Tuy nhiên, máy quay nhanh chóng phóng to hình ảnh người phụ nữ đang lướt điện thoại trong khi bơi ngửa. Cuối video, cô gái còn giơ điện thoại lên như thể đang quay phim hoặc chụp ảnh tự sướng.

Cô gái vừa bơi vừa lướt điện thoại, mạng xã hội tranh cãi dữ dội - Ảnh 1.
Cô gái vừa bơi vừa lướt điện thoại, mạng xã hội tranh cãi dữ dội - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip chia sẻ cho thấy cô gái vừa bơi vừa dùng điện thoại, thậm chí chụp ảnh tự sướng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM

Chú thích của video viết: "Thật tuyệt khi thấy mọi người sống trọn từng khoảnh khắc, tận dụng tối đa thời gian sử dụng màn hình, không bao giờ ngừng trực tuyến và chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của họ".

Tuy nhiên, nhiều người bình luận lại tỏ ra lo ngại về tình trạng này. Sự việc này đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng nghiện công nghệ ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại. Một số ý kiến đã nhanh chóng được đưa bày tỏ mối quan ngại về sự việc. Một người dùng chia sẻ: "Chúng ta không thể quay trở lại trạng thái như hiện tại của loài người", trong khi một số nhận xét khác được đăng tải như: "Đây có thể là điều phản địa đàng nhất mà tôi từng thấy", hay "Hãy bỏ điện thoại xuống và sống thật đi, đừng chỉ tồn tại trên mạng nữa!".

Mức độ nghiện điện thoại đáng báo động

Sự việc này chỉ là một ví dụ mới nhất về nạn nghiện công nghệ đang lan rộng trên toàn cầu. Theo thống kê từ AddictionHelp.com, có tới 250 triệu người mắc chứng nghiện mạng xã hội. Nghiện điện thoại không chỉ gây ra chứng trầm cảm và khó hòa nhập mà còn dẫn đến nhiều vấn đề khác như thay đổi tâm trạng, giấc ngủ bị gián đoạn, bỏ bê trách nhiệm và thiếu sở thích.

Đặc biệt, giới trẻ cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ smartphone. Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Pediatrics cho thấy những người sở hữu điện thoại di động trước 12 tuổi có nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm, béo phì và thói quen ngủ kém hơn so với những người không sở hữu.

Xem thêm bình luận