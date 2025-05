Hình ảnh đầu tiên trước giờ cung nghinh xá lợi Phật ở chánh điện chùa Quán Thế Âm

Trang nghiêm, thanh tịnh dưới chân núi Ngũ Hành Sơn

Chiều 30.5, tại chánh điện chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), không khí như lắng lại, thiêng liêng và đầy tôn kính. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ cung nghinh xá lợi Phật đã chính thức hoàn tất. Không gian chánh điện được các tăng ni, phật tử bài trí hoa tươi, trái cây, đèn nến… một cách hài hòa, tạo nên bức tranh tâm linh vừa rực rỡ và trang trọng.

Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là xá lợi Phật từ Ấn Độ sẽ chính thức đến với Đà Nẵng. Các phật tử, tình nguyện viên và nhà chùa đã làm việc suốt nhiều ngày qua để chuẩn bị chu toàn từng chi tiết cho sự kiện đặc biệt này.

Chánh điện chùa Quán Thế Âm tôn nghiêm trước giờ xá lợi Phật được cung thỉnh từ Ấn Độ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Trước giờ tôn trí xá lợi Phật, tại chánh điện chùa Quán Thế Âm, hàng chục phật tử và tình nguyện viên vẫn đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng ẢNH: HUY ĐẠT

Từng người khi bước vào chánh điện đều lặng bước, cúi đầu trước tháp xá lợi ẢNH: THÍCH PHƯƠNG ĐẠO

Chị Nguyễn Ngọc Huyền, (tình nguyện viên khu vực chánh điện chùa Quán Thế Âm), chia sẻ: "Các phật tử vừa hoàn tất việc lau dọn, sắp xếp lại thảm đỏ, thay hoa và tưới nước cho hoa. Sau đó tất cả được thông báo rời khỏi khu vực chánh điện để đảm bảo không gian trang nghiêm, thanh tịnh cho lễ rước xá lợi", chị Huyền nói.

Khu vực chánh điện để đảm bảo không gian trang nghiêm, thanh tịnh cho lễ rước xá lợi ẢNH: HUY ĐẠT

An ninh siết chặt, giữ trọn sự tôn kính

Đúng 14 giờ 30 phút cùng ngày (30.5), công tác kiểm soát an ninh bắt đầu được siết chặt tại khu vực chánh điện chùa Quán Thế Âm. Những người không còn phận sự, kể cả tình nguyện viên và phật tử, đều được mời ra ngoài. Đại diện lực lượng an ninh tại đây cho biết sau thời điểm này, chỉ còn truyền thông và lực lượng phụ trách an ninh mới được phép hiện diện bên trong chánh điện.

"Việc kiểm soát chặt chẽ không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho buổi lễ, mà còn thể hiện sự thành kính tuyệt đối đối với xá lợi một biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật. Không khí trong và ngoài chánh điện đều nghiêm trang", đại diện lực lượng an ninh chùa Quán Thế Âm thông tin.

Được đặt trang trọng tại trung tâm chánh điện chùa Quán Thế Âm là tháp xá lợi, nơi sẽ chính thức tôn trí xá lợi Phật ngay sau khi được cung nghinh từ sân bay quốc tế Đà Nẵng về chùa. Tháp được thiết kế uy nghi, đặt trên bệ cao giữa chính điện, xung quanh được phủ hoa tươi ẢNH: HUY ĐẠT

Mặc dù không được phục vụ trực tiếp ở bên trong chánh điện chùa trong thời khắc rước xá lợi, các tình nguyện viên vẫn giữ một vai trò thầm lặng nhưng quan trọng ở bên ngoài để hướng dẫn đoàn hành lễ, điều phối người dân đến chiêm bái.

"Được góp chút công sức trong đại lễ là điều các phật tử rất hạnh phúc. Dù không được vào chánh điện trong lúc rước xá lợi, nhưng ở vòng ngoài, phật tử vẫn được đồng hành trong không khí linh thiêng ấy", chị Huyền xúc động.

Chánh điện chùa Quán Thế Âm khoác lên mình vẻ trang nghiêm rực rỡ chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng khi xá lợi Phật được cung nghinh về tôn trí ẢNH: LỰC HUỲNH

"Khi bước chân đến chùa Quán Thế Âm, người dân và phật tử luôn ý thức bước đi nhẹ nhàng, lời nói nhỏ lại và thành kính. Chỉ còn vài giờ nữa xá lợi sẽ được cung thỉnh về chùa Quán Thế Âm, tất cả như đang nín thở chờ giây phút thiêng liêng đó", chị Hoàng Anh (đến từ tỉnh Quảng Ngãi) tâm sự.