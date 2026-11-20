Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý với hình ảnh có phần xuề xòa cùng ngoại hình đầy đặn hơn. Thời gian qua, diễn viên quê Đồng Nai cũng gây tò mò với các tiểu phẩm tại Hàn Quốc. Phải đến khi dự án điện ảnh Bộ đôi siêu lầy (tên tiếng Anh: Saigon Oppa) được công bố, khán giả mới hiểu lý do đằng sau những hình ảnh này.

Màn tái xuất điện ảnh của Lê Dương Bảo Lâm

Tạo hình của Lê Dương Bảo Lâm trong phim điện ảnh Bộ đôi siêu lầy Ảnh: ĐPCC

Trong poster vừa được hé lộ, Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện cùng Kiều Minh Tuấn giữa đường phố Hàn Quốc, với biểu cảm hoảng hốt. Trước đó, 2 diễn viên từng có dịp kết hợp trong các dự án truyền hình thực tế, đồng thời có sự thân thiết trong cuộc sống đời thường. Do đó, việc học tiếp tục “bắt tay” trong một tác phẩm điện ảnh khiến nhiều khán giả tò mò.

Dự án lần này đánh dấu màn hợp tác giữa bộ đôi diễn viên cùng với Park Gyu Tae - đạo diễn phim Bỗng dưng trúng số. Vai của Kiều Minh Tuấn là người đàn ông lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đến Seoul để tìm vợ. Còn Lê Dương Bảo Lâm hóa thân thành người đồng hương có tính cách "siêu lầy". Nam diễn viên hứa hẹn phát huy tối đa sở trường mảng miếng hài duyên dáng và nguồn năng lượng sôi nổi vốn đã trở thành thương hiệu của anh.

Kiều Minh Tuấn hào hứng khi có dịp cộng tác cùng đạo diễn Bỗng dưng trúng số Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về việc tham gia dự án Bộ đôi siêu lầy, Kiều Minh Tuấn cho hay: “Tôi bị thuyết phục sau khi nghe đạo diễn Park chia sẻ về kịch bản. Tôi nghĩ đây là cơ hội để thử sức, để làm được những điều mới mẻ hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình suốt 15 năm qua”.

Còn với Lê Dương Bảo Lâm, dự án đánh dấu vai chính đầu tiên của nam diễn viên ở mảng điện ảnh. Vai diễn này được thiết kế để anh phát huy tối đa sở trường hài hước của mình. Bên cạnh đó, diễn viên 8X khẳng định bản thân không ngần ngại “làm xấu” mình trên màn ảnh rộng. “Đây là lý do tôi sang Hàn Quốc mấy tháng. Tôi để râu, mập lên gần 100 kg. Đóng phim nên áp lực, phải cố gắng thật nhiều”, anh chia sẻ.

Bộ đôi siêu lầy được quay hình 80% tại Hàn Quốc và 20% tại Việt Nam, khai thác sự tung hứng ăn ý giữa Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn. Phim do Park Gyu Tae thực hiện, hiện đã hoàn tất quá trình quay hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Việc đầu tư bối cảnh quốc tế cho thấy tham vọng của ê kíp sản xuất trong việc chinh phục khán giả, truyền cảm hứng để mỗi người tự tin sống thật với chính mình. Tác phẩm dự kiến ra rạp vào tháng 4.2027.