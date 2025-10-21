Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Hình ảnh khác lạ gây chú ý của Thu Trang

Thạch Anh
Thạch Anh
21/10/2025 20:10 GMT+7

Nhà sản xuất 'Ai thương ai mến' vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên, trong đó Thu Trang xuất hiện với tạo hình già nua gây tò mò.

Sau thời gian ghi hình với nhiều thông tin được giữ kín, Ai thương ai mến vừa hé lộ poster đầu tiên, đồng thời ấn định ngày khởi chiếu. Đây chính là dự án mở màn cho đường đua phòng vé Việt năm 2026 khi ra mắt vào đúng dịp tết dương lịch, do Thu Trang làm đạo diễn. 

Hình ảnh khác lạ gây chú ý của Thu Trang - Ảnh 1.

Tạo hình gây chú ý của Thu Trang trong phim mới

Ảnh: NSX

Trong poster vừa được hé lộ, bất ngờ lớn thuộc về Thu Trang cùng tạo hình khác lạ. Với bối cảnh miền Tây sông nước, nữ diễn viên xuất hiện trong dáng dấp người phụ nữ tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh này được xem là cú “lột xác” khác xa những vai diễn thành công trước đây của cô, đồng thời thể hiện tinh thần biến hóa của vợ Tiến Luật, từ những nhân vật hài hước, hiện đại đến vai có chiều sâu.

Thu Trang tiết lộ về phim mới sau dự án trăm tỉ

Chia sẻ về Ai thương ai mến, Thu Trang cho biết đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ những năm 1960 mà còn khắc họa chân dung con người nơi đây – mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm và giá trị nhân văn.

Hình ảnh khác lạ gây chú ý của Thu Trang - Ảnh 2.

Sau Tử chiến trên không, Trâm Anh tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh mới của Thu Trang

Ảnh: NSX

Dịp này, nhà sản xuất cũng chính thức hé lộ những diễn viên góp mặt trong tác phẩm này gồm Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào… Bên cạnh đó, Thu Trang còn cho thấy sự dày công phục dựng khi hé lộ hình ảnh tấp nập, náo nhiệt của một khu phố sầm uất miền Tây xưa, gắn với những hình ảnh bình dị như con thuyền, bến nước, áo bà ba… Nữ đạo diễn mong muốn mang đến một dự án điện ảnh tôn vinh nét đẹp cảnh vật và con người bình dị, đậm nghĩa tình nơi đây.

Điểm nhấn bất ngờ trong những thước phim đầu tiên chính là sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy với câu hò chèo ghe đầy ấn tượng. Nếu như trước đó anh vừa “gây bão” với vai không tặc gai góc trong Tử chiến trên không, thì lần này nam diễn viên trở lại với hình ảnh trái ngược hoàn toàn – một chàng trai làng chân chất, lần đầu chèo ghe và cất giọng hò ngọt ngào.

Ai thương ai mến cũng đánh dấu màn tái hợp thú vị giữa Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh. Từ hai chiến tuyến thiện – ác trước đây, lần này họ sẽ mang đến câu chuyện gì khi đồng hành cùng nữ đạo diễn Thu Trang? Với Trâm Anh, chỉ vài giây xuất hiện cũng đủ khiến khán giả ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo cùng tạo hình phụ nữ xưa. “Trước đó tôi từng mong ước được đóng phim xưa, nào ngờ đạo diễn Thu Trang cho tôi được thử sức liền”, Trâm Anh tâm sự.

