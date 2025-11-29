Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hình ảnh mới gây chú ý của ca sĩ Thủy Tiên

Thạch Anh
Thạch Anh
29/11/2025 13:59 GMT+7

Lần hiếm hoi xuất hiện trong buổi thử trang phục chuẩn bị cho show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long, hình ảnh của Thủy Tiên được nhiều người quan tâm.

Sau thời gian im ắng, Thủy Tiên lần hiếm hoi lộ diện trong đoạn clip được nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ. Vốn là những người bạn thân thiết, giọng ca Chợt là nỗi đau dành thời gian đến thử trang phục, chuẩn bị cho lần tái xuất tại show thời trang của nhà mốt 8X.

Hình ảnh mới gây chú ý của Thủy Tiên - Ảnh 1.

Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ sau thời gian im ắng

Ảnh: Chụp màn hình

Tại buổi thử đồ, Thủy Tiên diện trang phục gợi cảm, gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung. Gặp gỡ người bạn thân thiết, nữ ca sĩ cởi mở trò chuyện. Cô tiết lộ dù trước đó đã lên trước lịch trình cá nhân nhưng khi nhận được lời mời từ nhà thiết kế, giọng ca 8X quyết định cắt bớt lịch tu tập, du lịch ở nước ngoài để kịp trở về Việt Nam ủng hộ.

Video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng bởi đây là lần hiếm hoi Thủy Tiên lộ diện sau quãng thời gian dài im ắng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của giọng ca Giấc mơ tuyết trắng. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng bất ngờ vì diện mạo có phần khác lạ của vợ Công Vinh so với trước.

Một người dùng viết: “Thủy Tiên giờ nhìn lạ mà đẹp”. Người xem khác bày tỏ: “Nay chị đẹp vậy, nhìn không ra luôn”. Tài khoản khác chia sẻ: “Ai nói gì thì nói chứ tôi thấy cô này cũng xinh quá chừng”. Bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cũng đào lại ồn ào từ thiện trước đây và buông lời mỉa mai giọng ca 8X.

Hình ảnh mới gây chú ý của Thủy Tiên - Ảnh 2.

Nhan sắc của vợ Công Vinh khiến nhiều người bàn tán

Ảnh: Chụp màn hình

Thủy Tiên sau ồn ào

Thời gian qua, Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện để ủng hộ các đồng nghiệp. Trên mạng xã hội, Thủy Tiên cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Lần hiếm hoi giọng ca 8X đăng tải hình ảnh là hồi tháng 6.2025, khi hé lộ về chuyến du lịch của mình và người bạn đời.

Cách đây không lâu, Thủy Tiên từng vướng tin đồn ly hôn Công Vinh. Điều này khiến người trong cuộc phải lên tiếng đính chính. “Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi hai vợ chồng ly dị”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tại buổi ra mắt phim Công tử Bạc Liêu, giọng ca 8X từng vướng phải ồn ào khi ăn mặc táo bạo, được nhận xét là không phù hợp khi xuất hiện trước công chúng.

Tin liên quan

Động thái của Thủy Tiên sau thời gian ‘ở ẩn’

Động thái của Thủy Tiên sau thời gian ‘ở ẩn’

Ca sĩ Thủy Tiên vừa có động thái gây chú ý trên trang cá nhân, sau quãng thời gian dài im ắng.

Khám phá thêm chủ đề

Thủy Tiên Ca sĩ Thủy Tiên Đỗ Long Công Vinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận