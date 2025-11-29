Hình ảnh mới gây chú ý của ca sĩ Thủy Tiên

Sau thời gian im ắng, Thủy Tiên lần hiếm hoi lộ diện trong đoạn clip được nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ. Vốn là những người bạn thân thiết, giọng ca Chợt là nỗi đau dành thời gian đến thử trang phục, chuẩn bị cho lần tái xuất tại show thời trang của nhà mốt 8X.

Thủy Tiên xuất hiện rạng rỡ sau thời gian im ắng Ảnh: Chụp màn hình

Tại buổi thử đồ, Thủy Tiên diện trang phục gợi cảm, gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung. Gặp gỡ người bạn thân thiết, nữ ca sĩ cởi mở trò chuyện. Cô tiết lộ dù trước đó đã lên trước lịch trình cá nhân nhưng khi nhận được lời mời từ nhà thiết kế, giọng ca 8X quyết định cắt bớt lịch tu tập, du lịch ở nước ngoài để kịp trở về Việt Nam ủng hộ.

Video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng bởi đây là lần hiếm hoi Thủy Tiên lộ diện sau quãng thời gian dài im ắng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của giọng ca Giấc mơ tuyết trắng. Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng bất ngờ vì diện mạo có phần khác lạ của vợ Công Vinh so với trước.

Một người dùng viết: “Thủy Tiên giờ nhìn lạ mà đẹp”. Người xem khác bày tỏ: “Nay chị đẹp vậy, nhìn không ra luôn”. Tài khoản khác chia sẻ: “Ai nói gì thì nói chứ tôi thấy cô này cũng xinh quá chừng”. Bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cũng đào lại ồn ào từ thiện trước đây và buông lời mỉa mai giọng ca 8X.

Nhan sắc của vợ Công Vinh khiến nhiều người bàn tán Ảnh: Chụp màn hình

Thủy Tiên sau ồn ào

Thời gian qua, Thủy Tiên chọn cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện để ủng hộ các đồng nghiệp. Trên mạng xã hội, Thủy Tiên cũng ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Lần hiếm hoi giọng ca 8X đăng tải hình ảnh là hồi tháng 6.2025, khi hé lộ về chuyến du lịch của mình và người bạn đời.

Cách đây không lâu, Thủy Tiên từng vướng tin đồn ly hôn Công Vinh. Điều này khiến người trong cuộc phải lên tiếng đính chính. “Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi hai vợ chồng ly dị”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tại buổi ra mắt phim Công tử Bạc Liêu, giọng ca 8X từng vướng phải ồn ào khi ăn mặc táo bạo, được nhận xét là không phù hợp khi xuất hiện trước công chúng.